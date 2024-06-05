Врач Малышева: для здоровья глаз, кишечника и мозга ешьте грецкие орехи

Грецкие орехи богаты омега-3, медью и магнием, поэтому они необходимы в рационе, чтобы сохранить здоровье головного мозга, глаз и кишечника. Об этом в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.
"Употребление пищи, богатой грецким орехом, предупреждает развитие полипов и рака толстого кишечника. В орехе есть магний, который улучшает перистальтику. Также в продукте есть грубые пищевые волокна", — добавил кардиолог Герман Гандельман.
Специалисты посоветовали выбирать орех в скорлупе, потому что так лучше сохраняются его свойства. Очищенные орехи хранить нужно в прохладном месте, в стеклянной или пластиковой герметично закрытой посуде.
Есть их лучше в сыром виде и не забывать, что они очень калорийны — в 100 граммах содержится 600 ккал.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.