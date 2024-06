Врач Малышева: для здоровья глаз, кишечника и мозга ешьте грецкие орехи

Грецкие орехи богаты омега-3, медью и магнием, поэтому они необходимы в рационе, чтобы сохранить здоровье головного мозга, глаз и кишечника. Об этом в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska is licensed under Attribution-Share Alike 4.0