Врач Малышева: для здоровья глаз, кишечника и мозга ешьте грецкие орехи

Россиян призвали есть грецкие орехи для здоровья глаз, кишечника и мозга

Грецкие орехи богаты омега-3, медью и магнием, поэтому они необходимы в рационе, чтобы сохранить здоровье головного мозга, глаз и кишечника. Об этом в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Употребление пищи, богатой грецким орехом, предупреждает развитие полипов и рака толстого кишечника. В орехе есть магний, который улучшает перистальтику. Также в продукте есть грубые пищевые волокна", — добавил кардиолог Герман Гандельман.

Специалисты посоветовали выбирать орех в скорлупе, потому что так лучше сохраняются его свойства. Очищенные орехи хранить нужно в прохладном месте, в стеклянной или пластиковой герметично закрытой посуде.

Есть их лучше в сыром виде и не забывать, что они очень калорийны — в 100 граммах содержится 600 ккал.