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Дачникам рассказали о губительных сорняках, опасных для жизни

Депутат Чаплин: белена и белладонна - смертельно опасные сорняки

1:13
Здоровье

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что некоторые сорняки, растущие на дачных участках россиян, являются смертельно опасными и могут вызывать галлюциногенный и спазмолитический эффект. К таким смертоносным растениям относят белену, болиголов пятнистый и белладонну.

Депутат Чаплин: белена и белладонна - смертельно опасные сорняки
Фото: commons.wikimedia.org by Javier martin is licensed under public domain

"Красавка обыкновенная, или белладонна, содержит алкалоиды группы атропина. Даже небольшие дозы этого яда обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами. Белена, или "бешеница", — крупные жёлтые цветы, привлекающие внимание. Небольшое количество вызывает галлюцинации, судороги и смерть", — сообщил Никита Чаплин в интервью для NEWS. ru.

Депутат также отметил, что существует ещё ряд растений, взаимодействие с которыми подрывает здоровье. Например, лютик едкий, или "куриная слепота", по его словам, может вызывать раздражение кожи, дыхательной системы и внутренних органов. Кроме того, это растение может нанести вред зрению или спровоцировать аллергическую реакцию.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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