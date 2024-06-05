Дачникам рассказали о губительных сорняках, опасных для жизни

Депутат Чаплин: белена и белладонна - смертельно опасные сорняки

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что некоторые сорняки, растущие на дачных участках россиян, являются смертельно опасными и могут вызывать галлюциногенный и спазмолитический эффект. К таким смертоносным растениям относят белену, болиголов пятнистый и белладонну.

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"Красавка обыкновенная, или белладонна, содержит алкалоиды группы атропина. Даже небольшие дозы этого яда обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами. Белена, или "бешеница", — крупные жёлтые цветы, привлекающие внимание. Небольшое количество вызывает галлюцинации, судороги и смерть", — сообщил Никита Чаплин в интервью для NEWS. ru.

Депутат также отметил, что существует ещё ряд растений, взаимодействие с которыми подрывает здоровье. Например, лютик едкий, или "куриная слепота", по его словам, может вызывать раздражение кожи, дыхательной системы и внутренних органов. Кроме того, это растение может нанести вред зрению или спровоцировать аллергическую реакцию.