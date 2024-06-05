Врач Эмрих: приём обезболивающих при мигрени может усугубить её симптомы и вызвать новые приступы

У приёма обезболивающих при мигрени есть своя хитрость

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди страдающие мигренью, часто прибегают к помощи обезболивающих лекарств, но с ними не всё так просто.

Фото: www.flickr.com by Адам is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Врач общей практики Оливер Эмрих предостерегает от приёма обезболивающих при мигрени, потому что это может иметь обратный эффект. В итоге симптомы мигрени могут усугубиться и вызывать новые приступы.

"Головная боль может начать жить своей собственной жизнью благодаря использованию обезболивающих. Она может возникать чаще, длиться дольше и становиться более интенсивной", — поделился он.

Чтобы такого не случилось, необходимо соблюдать правило "10-20". То есть можно пить обезболивающие максимум 10 дней в месяц и минимум 20 дней в месяц не пить.