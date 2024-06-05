Диетолог назвала самое полезное для здоровья масло

По словам врача-диетолога и специалиста по осознанному питанию Марины Макиши, масло является важным элементом в питании человека, так как в нём присутствуют жиры, которые требуются для правильной работы тела, как сообщает РИА "ФедералПресс".
"Жиры являются важнейшим компонентом питания, потому что они входят в состав каждой клетки организма. Они участвуют в различных процессах, в том числе холестерин, например, участвует в процессе биосинтеза многих гормонов", — поделилась Марина Макиша.
Как отметила специалист, жиры делятся на два типа — насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры менее благоприятны для здоровья, поскольку не тают при комнатной температуре. К ним относится практически весь животный жир, в том числе говяжий и бараний. Кроме того, насыщенные жиры присутствуют в некоторых растительных маслах, включая кокосовое, пальмовое и авокадо.
По рекомендациям диетологов, в рационе следует отдавать предпочтение ненасыщенным жирным кислотам растительного и животного происхождения, таким как рыбий жир с высоким содержанием омега-3. Для организма более благоприятны нерафинированные растительные масла, поскольку они богаты витаминами и микроэлементами, полезными для здоровья. Тем не менее, такие масла стоит использовать только для заправки салатов и добавления в готовые блюда, а для жарки лучше подойдут рафинированные растительные масла, которые меньше горят, например, кокосовое, пальмовое или сливочное.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.