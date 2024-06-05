Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горчица и известь помогут победить проволочника
Стало известно, кто финансирует "цветные революции" по всему миру
Стали известны самые вредные породы кошек
Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни
ВСУ внаглую решили осуществить штурм российских позиций
Специалист Терешина предупреждает об опасности домашних масок для волос
Полезные свойства японского мисо
Стала известна личность мужа Анны Заворотнюк
Как избавиться от муравьёв на пионах?
Диетолог назвала самое полезное для здоровья масло

Диетолог Макиша: человеку необходимы масла, содержащие ненасыщенные жиры

1:40
Здоровье

По словам врача-диетолога и специалиста по осознанному питанию Марины Макиши, масло является важным элементом в питании человека, так как в нём присутствуют жиры, которые требуются для правильной работы тела, как сообщает РИА "ФедералПресс".

Диетолог Макиша: человеку необходимы масла, содержащие ненасыщенные жиры
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Жиры являются важнейшим компонентом питания, потому что они входят в состав каждой клетки организма. Они участвуют в различных процессах, в том числе холестерин, например, участвует в процессе биосинтеза многих гормонов", — поделилась Марина Макиша.

Как отметила специалист, жиры делятся на два типа — насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры менее благоприятны для здоровья, поскольку не тают при комнатной температуре. К ним относится практически весь животный жир, в том числе говяжий и бараний. Кроме того, насыщенные жиры присутствуют в некоторых растительных маслах, включая кокосовое, пальмовое и авокадо.

По рекомендациям диетологов, в рационе следует отдавать предпочтение ненасыщенным жирным кислотам растительного и животного происхождения, таким как рыбий жир с высоким содержанием омега-3. Для организма более благоприятны нерафинированные растительные масла, поскольку они богаты витаминами и микроэлементами, полезными для здоровья. Тем не менее, такие масла стоит использовать только для заправки салатов и добавления в готовые блюда, а для жарки лучше подойдут рафинированные растительные масла, которые меньше горят, например, кокосовое, пальмовое или сливочное.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или предвестие несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Последние материалы
Стало известно, кто финансирует "цветные революции" по всему миру
Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни
ВСУ внаглую решили осуществить штурм российских позиций
Специалист Терешина предупреждает об опасности домашних масок для волос
Полезные свойства японского мисо
Стала известна личность мужа Анны Заворотнюк
Как избавиться от муравьёв на пионах?
В России растёт популярность рублёвых сбережений
Дмитрий Корнев: "ТОС-3 "Дракон" является самой удачной модификацией огнемёта"
В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено ставить на машину большие колеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников