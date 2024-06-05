Диетолог назвала самое полезное для здоровья масло

Диетолог Макиша: человеку необходимы масла, содержащие ненасыщенные жиры

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-диетолога и специалиста по осознанному питанию Марины Макиши, масло является важным элементом в питании человека, так как в нём присутствуют жиры, которые требуются для правильной работы тела, как сообщает РИА "ФедералПресс".

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"Жиры являются важнейшим компонентом питания, потому что они входят в состав каждой клетки организма. Они участвуют в различных процессах, в том числе холестерин, например, участвует в процессе биосинтеза многих гормонов", — поделилась Марина Макиша.

Как отметила специалист, жиры делятся на два типа — насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры менее благоприятны для здоровья, поскольку не тают при комнатной температуре. К ним относится практически весь животный жир, в том числе говяжий и бараний. Кроме того, насыщенные жиры присутствуют в некоторых растительных маслах, включая кокосовое, пальмовое и авокадо.

По рекомендациям диетологов, в рационе следует отдавать предпочтение ненасыщенным жирным кислотам растительного и животного происхождения, таким как рыбий жир с высоким содержанием омега-3. Для организма более благоприятны нерафинированные растительные масла, поскольку они богаты витаминами и микроэлементами, полезными для здоровья. Тем не менее, такие масла стоит использовать только для заправки салатов и добавления в готовые блюда, а для жарки лучше подойдут рафинированные растительные масла, которые меньше горят, например, кокосовое, пальмовое или сливочное.