Названы последствия, к которым может привести потребление ржавой воды

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Врач Кузина: ржавая вода может спровоцировать аллергию и проблемы с пищеварением

Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Ксения Кузина предупреждает, что регулярное употребление ржавой воды может привести к проблемам со здоровьем, сообщает Газета. Ru.

Врач Кузина: ржавая вода может спровоцировать аллергию и проблемы с пищеварением
Фото: mos.ru is licensed under public domain

По словам специалиста, ржавая вода, содержащая повышенное количество железа, может провоцировать аллергические реакции, проблемы с пищеварением, ухудшение функций печени, почек и эндокринной системы. Она наиболее опасна для детей и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, не все системы фильтрации способны в равной степени удалять ржавчину из воды.

"Для этого используют фильтры, работающие по принципу обратного осмоса или содержащие ионно-обменные смолы. Только после этого ржавую воду можно безопасно пить, так как токсичные и тяжёлые элементы и металлы останутся в фильтре", — объяснила Ксения Кузина.

В то же время, фильтрованная или бутилированная вода отличается более стабильным составом и иногда включает в себя даже полезные микроэлементы. Вода из крана безопасна, если пропускать её через фильтр, который постоянно заменяется и задерживает примеси.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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