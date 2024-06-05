Несколько исследований выяснили, что есть 2 продукта, способных усилить чувства тревоги.
Тревога — это чувство дискомфорта, подобное беспокойству или страху, которое может быть как лёгкой, так и тяжёлой степени, сообщает издание Liverpool Echo.
Кофе. Он богат кофеином, поэтому у тех, кто страдает от тревоги, употребление кофе может усилить симптомы и привести к чувству беспокойства. В этом случае следует уменьшить или вовсе исключить кофеин.
В 2021 году было проведено исследование, которое показало, что кофеин в дозе равной 5 чашкам кофе, вызывает приступы паники и усиливает чувство тревоги у значительного числа испытуемых с паническими расстройствами, а также у здоровых людей.
Обработанные пищевые продукты. Они могут вызывать воспаление в организме и нехватку питательных веществ для здоровья кишечника и мозга.
Проведённые исследования показали, что употребление большого количества обработанного мяса, рафинированных злаков, сладостей и выпечки может увеличить риск возникновения тревоги и депрессии.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.