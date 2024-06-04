Детский невролог Некрасова рассказала, что может спровоцировать инсульт у детей

Врач Некрасова перечислила причины инсультов у детей

Детский невролог, врач-эксперт сети клиник "Семейная" Любовь Некрасова объяснила, почему случаются инсульты у детей.

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Медик отметила, что признаками инсульта у детей являются судороги, нарушение сознания.

Некрасова рассказала, что спровоцировать инсульт у ребёнка могут заболевания крови и сердечно-сосудистой системы. Решающими факторами могут оказаться порок сердца, бактериальные поражения, аномалии строения сосудов мозга.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект восстановил речь у пациента после инсульта.

Она объяснила, что перенесённая ветреная оспа значительно увеличивает риск возникновения инсульта.

У 30 процентов детей, перенесших ишемический инсульт, отмечалось заболевание ветряной оспой в предшествующие шесть месяцев", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".