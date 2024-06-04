Детский невролог, врач-эксперт сети клиник "Семейная" Любовь Некрасова объяснила, почему случаются инсульты у детей.
Медик отметила, что признаками инсульта у детей являются судороги, нарушение сознания.
Некрасова рассказала, что спровоцировать инсульт у ребёнка могут заболевания крови и сердечно-сосудистой системы. Решающими факторами могут оказаться порок сердца, бактериальные поражения, аномалии строения сосудов мозга.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект восстановил речь у пациента после инсульта.
Она объяснила, что перенесённая ветреная оспа значительно увеличивает риск возникновения инсульта.
У 30 процентов детей, перенесших ишемический инсульт, отмечалось заболевание ветряной оспой в предшествующие шесть месяцев", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.