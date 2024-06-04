Врач-терапевт Алексеева предостерегла москвичей от купаний в реке в начале июня: нежелательные последствия

Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, почему не нужно купаться в реках в первых числах июня.
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Медик отметила, что температурные показатели в начале лета переменчивы: палящее солнце часто сменяет грозами и дождями. Она объяснила, что заботящиеся о своём здоровье жители столицы открывают купальный сезон в середине июня, когда становится по-настоящему жарко.
Терапевт подчеркнула, что стоит дождаться, когда вода прогреется до 22 градусов.
"Многие любят на пляже не только загорать и устраивать заплывы, но и пить прохладные напитки, заедая это дело мороженым. Вот такой расклад может привести к нежелательным последствиям", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".
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