Врач-терапевт Алексеева предостерегла москвичей от купаний в реке в начале июня: нежелательные последствия

Терапевт Алексеева рассказала, что не стоит торопиться открывать купальный сезон

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, почему не нужно купаться в реках в первых числах июня.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей_Лапшин is licensed under Creative Commons CC0 License

Медик отметила, что температурные показатели в начале лета переменчивы: палящее солнце часто сменяет грозами и дождями. Она объяснила, что заботящиеся о своём здоровье жители столицы открывают купальный сезон в середине июня, когда становится по-настоящему жарко.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила о резкой смене погоды в Москве.

Терапевт подчеркнула, что стоит дождаться, когда вода прогреется до 22 градусов.

"Многие любят на пляже не только загорать и устраивать заплывы, но и пить прохладные напитки, заедая это дело мороженым. Вот такой расклад может привести к нежелательным последствиям", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".