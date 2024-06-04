Диетолог советует снизить потребление сахара, красного мяса и алкоголя

Врач Дианова: красное мясо можно заменить на рыбу

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы сохранить хорошую физическую форму и здоровье, врач Нурия Дианова советует ограничить потребление сахара, красного мяса и алкоголя. Она рекомендует заменить эти продукты на более полезные аналоги, не отказываясь от них полностью, как сообщает NEWS. ru.

Фото: flickr.com by Вуонг Тран is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сахар, вызывающий у людей зависимость, занимает первое место. Вместо сладостей рекомендуется употреблять фрукты, ягоды, сухофрукты и иногда горький шоколад. В качестве заменителя сахара чаще используют стевию.

Трансжиры и насыщенные жиры, содержащиеся в красном мясе и его продуктах, как, к примеру, колбасы, могут быть причиной различных заболеваний. Рекомендуется заменить красное мясо на рыбу, яйца, тофу и ферментированные сыры по совету врача.

По мнению диетолога, касательно алкоголя допустимо выпивать красное вино в редких случаях из-за его высокого содержания антиоксидантов. Несмотря на то, что полностью заменить алкоголь нельзя, важно изменить своё отношение к нему и правильно выбирать моменты для умеренного употребления.