Диетолог советует снизить потребление сахара, красного мяса и алкоголя

Чтобы сохранить хорошую физическую форму и здоровье, врач Нурия Дианова советует ограничить потребление сахара, красного мяса и алкоголя. Она рекомендует заменить эти продукты на более полезные аналоги, не отказываясь от них полностью, как сообщает NEWS. ru.
Сахар, вызывающий у людей зависимость, занимает первое место. Вместо сладостей рекомендуется употреблять фрукты, ягоды, сухофрукты и иногда горький шоколад. В качестве заменителя сахара чаще используют стевию.
Трансжиры и насыщенные жиры, содержащиеся в красном мясе и его продуктах, как, к примеру, колбасы, могут быть причиной различных заболеваний. Рекомендуется заменить красное мясо на рыбу, яйца, тофу и ферментированные сыры по совету врача.
По мнению диетолога, касательно алкоголя допустимо выпивать красное вино в редких случаях из-за его высокого содержания антиоксидантов. Несмотря на то, что полностью заменить алкоголь нельзя, важно изменить своё отношение к нему и правильно выбирать моменты для умеренного употребления.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?