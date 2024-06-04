Россиянам назвали вид мяса, переваривание которого для человека представляет особые сложности

По словам врача-диетолога и специалиста по осознанному питанию Марины Макиши, у человеческого организма наибольшие трудности с перевариванием вызывают мясо говядины и баранины, по информации РИА "ФедералПресс".
"Чем старше животное, тем более жёсткое мясо. И, соответственно, эти мышечные волокна нашим организмом перевариваются сложнее", — объяснила Марина Макиша.
Переваривание мяса диких зверей и подвижных животных также вызывает трудности у человека. Однако его усвоение можно улучшить, подвергнув мясо тушению для денатурации белка и, таким образом, повышения его переваримости. Также эффективно обрабатывать продукт механически, например, сделав котлеты. Важно помнить, что жирное мясо увеличит нагрузку на организм при его переваривании.
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