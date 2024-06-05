Ешьте шелковицу и будьте здоровы: каковы её полезные свойства

Шелковица особенно полезна для пожилых людей, благодаря своему составу

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шелковица обладает сильным, приятным ароматом и очень сладким, почти приторным вкусом.

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В чём польза шелковицы

Шелковица содержит много пищевых волокон, которые способны нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Одна порция может обеспечить 10% суточной нормы потребления клетчатки.

Спелые ягоды улучшают работу кишечника, выводят токсины, снижают риск спазмов и вздутия живота. Полисахариды шелковицы обладают противодиабетическими, иммуномодулирующими, противовоспалительными, антиоксидантными, гепатопротекторными и ренопротекторными свойствами.

Плоды шелковицы ингибируют фермент монооксидазу, который перспективен при лечении гипертонии и болезни Паркинсона. Шелковица укрепляет костную ткань. Кальций, которого много в ягодах, полезен для костей и зубов.

Магний, железо и фосфор наиболее полезны для пожилых людей, употребление этих минералов вместе с шелковицей регулирует минерализацию костной ткани, снижает риск развития остеопороза и других заболеваний костей.

Кому нельзя есть шелковицу

Тем, у кого есть аллергия, не стоит есть шелковицу — ягода является сильным аллергеном.

И хотя шелковица полезна гипертоникам и диабетикам, злоупотреблять ею лучше не стоит, чтобы она не причинила вреда.