Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
6 советов, которые помогут вам избежать страхового мошенничества
Голландец повредил древнеримское здание, пережившее извержение вулкана Везувий
Варенье из клубники без варки: в нём сохраняются все витамины
Фитнес-эксперт Елена Рябинкова: для эффективных тренировок важно качество сна
Россиянам назвали, какие породы кошек не линяют
Стресс и набор веса: как справиться с эмоциональным перееданием?
На трех птицефабриках недалеко от Мельбурна введен карантин из-за вируса H7
Европейские пенсионеры: вместо огородов — путешествия
Лизу Боярскую заподозрили в беременности из-за свободной одежды
Ешьте шелковицу и будьте здоровы: каковы её полезные свойства

Шелковица особенно полезна для пожилых людей, благодаря своему составу

1:29
Здоровье

Шелковица обладает сильным, приятным ароматом и очень сладким, почти приторным вкусом.

Шелковица особенно полезна для пожилых людей, благодаря своему составу
Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

В чём польза шелковицы

Шелковица содержит много пищевых волокон, которые способны нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Одна порция может обеспечить 10% суточной нормы потребления клетчатки.

Спелые ягоды улучшают работу кишечника, выводят токсины, снижают риск спазмов и вздутия живота. Полисахариды шелковицы обладают противодиабетическими, иммуномодулирующими, противовоспалительными, антиоксидантными, гепатопротекторными и ренопротекторными свойствами.

Плоды шелковицы ингибируют фермент монооксидазу, который перспективен при лечении гипертонии и болезни Паркинсона. Шелковица укрепляет костную ткань. Кальций, которого много в ягодах, полезен для костей и зубов.

Магний, железо и фосфор наиболее полезны для пожилых людей, употребление этих минералов вместе с шелковицей регулирует минерализацию костной ткани, снижает риск развития остеопороза и других заболеваний костей.

Кому нельзя есть шелковицу

Тем, у кого есть аллергия, не стоит есть шелковицу — ягода является сильным аллергеном.

И хотя шелковица полезна гипертоникам и диабетикам, злоупотреблять ею лучше не стоит, чтобы она не причинила вреда.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Последние материалы
Стресс и набор веса: как справиться с эмоциональным перееданием?
На трех птицефабриках недалеко от Мельбурна введен карантин из-за вируса H7
Европейские пенсионеры: вместо огородов — путешествия
Лизу Боярскую заподозрили в беременности из-за свободной одежды
Денис Матросов поделился архивными документами с оценками Анастасии Заворотнюк
BMJ: тепловизионное сканирование лица помогает выявлять ишемию
Нежелательная растительность на дорожках: как с ней бороться?
Исследование: россияне готовы пересесть на электромобили при развитой инфраструктуре
Василий Ливанов и Юрий Норштейн раскритиковали нового "Чебурашку"
82-летняя бабушка-инвалид оказалась заперта дома на 9 месяцев из-за лифта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников