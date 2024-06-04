Диетолог Разарёнова: людям с язвой и гастритом нельзя употреблять томатный сок

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на то, что томатный сок богат антиоксидантами, витаминами и минералами, которые благотворно влияют на организм, его употребление может оказаться опасным для некоторых людей, предупредила врач-диетолог Александра Разарёнова.

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По мнению специалиста, при гастрите, язвенной болезни или гастроэзофагеальном рефлюксе следует избегать употребления томатного сока из-за высокой кислотности, которая может ухудшить их состояние. Также внимательно следить за употреблением калия в соке должны люди с проблемами почек. Наличие сахара в составе может сделать напиток вредным для диабетиков.

"В некоторых случаях напиток содержит следы глютена, что вредно для людей с целиакией, или непереносимостью глютена. Томатный сок может взаимодействовать с определёнными препаратами, поэтому людям, регулярно принимающим лекарства, следует проконсультироваться со специалистом перед его употреблением", — уточнила Александра Разарёнова в интервью для радио Sputnik.