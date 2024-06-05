Почему тыквенные семечки должны быть в рационе: их польза и возможный вред

Тыквенные семечки противопоказаны при колитах и гастритах

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тыквенные семечки имеют легкий, сладковато-маслянистый вкус. Они богаты микроэлементами (фосфор, магний, марганец, цинк, медь).

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чём польза тыквенных семечек

Тыквенные семечки являются концентрированным источником питательных веществ, важных для контроля артериального давления, таких как магний, калий и аргинин. В них есть аминокислота, необходимая для производства оксида азота, который расслабляет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление.

Кроме того, тыквенные семечки содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов обмена веществ из печени и нормализуют липидный обмен.

Таким образом, они помогают печени справляться со своей главной функцией — детоксикацией.

Кому нельзя есть тыквенные семечки

Не рекомендуется употреблять тыквенные семечки при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при различных формах кишечной непроходимости, при лечении гастрита, колита или язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, тыквенные семечки содержат большое количество калорий и жиров.

Как правильно есть тыквенные семечки

Замочите в солёной воде и хорошо промойте. Семечки можно есть сырыми, но особенно вкусными они получаются в жареном виде.

Чтобы обжарить их, смешайте их с оливковым или растопленным сливочным маслом вместе с солью, перцем и любыми другими приправами, которые вы хотите.