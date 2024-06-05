Почему тыквенные семечки должны быть в рационе: их польза и возможный вред

Тыквенные семечки имеют легкий, сладковато-маслянистый вкус. Они богаты микроэлементами (фосфор, магний, марганец, цинк, медь).
Тыквенные семечки являются концентрированным источником питательных веществ, важных для контроля артериального давления, таких как магний, калий и аргинин. В них есть аминокислота, необходимая для производства оксида азота, который расслабляет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление.
Кроме того, тыквенные семечки содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов обмена веществ из печени и нормализуют липидный обмен.
Таким образом, они помогают печени справляться со своей главной функцией — детоксикацией.
Не рекомендуется употреблять тыквенные семечки при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при различных формах кишечной непроходимости, при лечении гастрита, колита или язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, тыквенные семечки содержат большое количество калорий и жиров.
Замочите в солёной воде и хорошо промойте. Семечки можно есть сырыми, но особенно вкусными они получаются в жареном виде.
Чтобы обжарить их, смешайте их с оливковым или растопленным сливочным маслом вместе с солью, перцем и любыми другими приправами, которые вы хотите.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.