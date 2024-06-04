Небольшой осколок, застрявший после ранения в сердце мужчины, извлекли кардиохирурги в Удмуртии

Раненому бойцу кардиохирурги извлекли осколок из сердца

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Удмуртии врачи извлекли осколок, который в ходе ранения застрял в сердце бойца СВО.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

46-летний мужчина получил ранение и после первоначального лечения в военном госпитале поступил в Республиканский клинико-диагностический центр Удмуртии. Один из осколков прошёл сквозь лёгкое и застрял в сердце на глубине 1 сантиметра.

"Осколок был небольшим, но причинял пациенту серьёзные болевые ощущения — при любой физической нагрузке его сердце начинало сильно болеть. Мы сделали ряд исследований и приняли решение провести операцию на открытом сердце”, — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Роман Эльмаджи.

По словам заведующего, главная сложность была в том, что осколок был глубоко. Во время операции, сердце пациента остановили при помощи препаратов и подключили к аппарату искусственного кровообращения. При помощи УЗИ-навигации хирурги нашли металлический осколок и достали его.

Операция длилась 4 часа и прошла успешно. После восстановления мужчина сможет вести полноценную жизнь.