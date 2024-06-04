Небольшой осколок, застрявший после ранения в сердце мужчины, извлекли кардиохирурги в Удмуртии

В Удмуртии врачи извлекли осколок, который в ходе ранения застрял в сердце бойца СВО.
46-летний мужчина получил ранение и после первоначального лечения в военном госпитале поступил в Республиканский клинико-диагностический центр Удмуртии. Один из осколков прошёл сквозь лёгкое и застрял в сердце на глубине 1 сантиметра.
"Осколок был небольшим, но причинял пациенту серьёзные болевые ощущения — при любой физической нагрузке его сердце начинало сильно болеть. Мы сделали ряд исследований и приняли решение провести операцию на открытом сердце”, — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Роман Эльмаджи.
По словам заведующего, главная сложность была в том, что осколок был глубоко. Во время операции, сердце пациента остановили при помощи препаратов и подключили к аппарату искусственного кровообращения. При помощи УЗИ-навигации хирурги нашли металлический осколок и достали его.
Операция длилась 4 часа и прошла успешно. После восстановления мужчина сможет вести полноценную жизнь.
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