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Небольшой осколок, застрявший после ранения в сердце мужчины, извлекли кардиохирурги в Удмуртии

Раненому бойцу кардиохирурги извлекли осколок из сердца

1:13
Здоровье

В Удмуртии врачи извлекли осколок, который в ходе ранения застрял в сердце бойца СВО.

Раненому бойцу кардиохирурги извлекли осколок из сердца
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

46-летний мужчина получил ранение и после первоначального лечения в военном госпитале поступил в Республиканский клинико-диагностический центр Удмуртии. Один из осколков прошёл сквозь лёгкое и застрял в сердце на глубине 1 сантиметра.

"Осколок был небольшим, но причинял пациенту серьёзные болевые ощущения — при любой физической нагрузке его сердце начинало сильно болеть. Мы сделали ряд исследований и приняли решение провести операцию на открытом сердце”, — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Роман Эльмаджи.

По словам заведующего, главная сложность была в том, что осколок был глубоко. Во время операции, сердце пациента остановили при помощи препаратов и подключили к аппарату искусственного кровообращения. При помощи УЗИ-навигации хирурги нашли металлический осколок и достали его.

Операция длилась 4 часа и прошла успешно. После восстановления мужчина сможет вести полноценную жизнь.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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