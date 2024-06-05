Взрослые могут легко определить некоторые проблемы с пищеварением и даже пищевую аллергию. Некоторые признаки проблем с пищеварением довольно неочевидны и малозаметны, но всё же важны.
Вот несколько примеров таких проблем, с которыми следует быть осторожными.
Постоянные проблемы с кожей, такие как акне, экзема или чрезмерная сухость, могут быть важными признаками. Проблемы с пищеварением иногда могут проявляться в кожных заболеваниях из-за воспаления или проблем с усвоением питательных веществ.
Постоянный неприятный запах изо рта не является нормальным. Проблемы с пищеварением, такие как кислотный рефлюкс или дисбаланс кишечных бактерий, могут способствовать появлению неприятного запаха изо рта.
Регулярные головные боли без видимой причины иногда также могут быть связаны с пищеварением.
Постоянная усталость, даже после достаточного сна, также является признаком проблемы. Проблемы с пищеварением могут повлиять на усвоение питательных веществ, что может привести к усталости.
Значительная потеря или увеличение веса без видимых причин не является нормальным.
Проблемы с пищеварением могут повлиять на усвоение питательных веществ и метаболизм.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.