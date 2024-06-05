Неочевидные признаки проблем с пищеварением у взрослых: советы экспертов

На проблемы с пищеварением указывает потеря веса и головные боли

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Взрослые могут легко определить некоторые проблемы с пищеварением и даже пищевую аллергию. Некоторые признаки проблем с пищеварением довольно неочевидны и малозаметны, но всё же важны.

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Вот несколько примеров таких проблем, с которыми следует быть осторожными.

Изменения кожи

Постоянные проблемы с кожей, такие как акне, экзема или чрезмерная сухость, могут быть важными признаками. Проблемы с пищеварением иногда могут проявляться в кожных заболеваниях из-за воспаления или проблем с усвоением питательных веществ.

Хронический неприятный запах изо рта

Постоянный неприятный запах изо рта не является нормальным. Проблемы с пищеварением, такие как кислотный рефлюкс или дисбаланс кишечных бактерий, могут способствовать появлению неприятного запаха изо рта.

Частые головные боли

Регулярные головные боли без видимой причины иногда также могут быть связаны с пищеварением.

Утомление

Постоянная усталость, даже после достаточного сна, также является признаком проблемы. Проблемы с пищеварением могут повлиять на усвоение питательных веществ, что может привести к усталости.

Необъяснимые изменения веса

Значительная потеря или увеличение веса без видимых причин не является нормальным.

Проблемы с пищеварением могут повлиять на усвоение питательных веществ и метаболизм.