Врач оценила вероятность смерти после укуса комара

Врач Уланкина: комары переносят туляремию и дирофиляриоз

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Укусы комаров могут быть смертельно опасными, если насекомые являются переносчиками инфекций или паразитов, которые внешне никак не выделяются среди своих сородичей, предупредила врач Ольга Уланкина. Обычно первыми проявлениями заражения являются симптомы, схожие с гриппом, сообщает Газета. Ru.

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Врач объяснила, что комары могут переносить жёлтую лихорадку, малярию, лихорадку Зика и многое другое, включая экзотические заболевания. Появление зудящих узлов или гранулём после укуса может указывать на дирофиляриоз. Эта болезнь диагностируется при попадании в организм человека паразитических личинок рода Dirofilaria через укус комара. Они быстро размножаются и могут быть удалены только хирургическим путем. Туляремия также представляет опасность и легко передаётся при контакте.

"Болезнь обычно поражает грызунов, но может передаваться с помощью комаров, которые сначала укусили крысу или суслика, а после присосались к человеку. Симптомы туляремии включают высокую температуру, озноб, головную боль, утомляемость, а также язвы на месте укуса. В некоторых случаях могут воспаляться лимфатические узлы, развивается пневмония. Без своевременного лечения туляремия может привести к серьёзным осложнениям, включая летально опасное заражение крови", — объяснила врач.