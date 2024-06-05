Брокколи — один из самых полезных овощей. Давайте разберёмся, какую пользу капуста приносит организму человека.
Брокколи богата такими витаминами, как A, E, C, группа B.
Кроме того, овощ содержит незаменимые аминокислоты — триптофан, лизин и изолейцин, а также микроэлементы — фосфор, кальций, калий и магний.
Большое количество клетчатки в брокколи способно не только насытить организм, но и очистить кишечник от шлаков и токсинов. Клетчатка также помогает восстановить нормальное пищеварение и облегчить запоры. Брокколи положительно влияет на остроту зрения и здоровье зрительной системы. Дело в том, что каротиноиды укрепляют хрусталик и сетчатку, предотвращая развитие катаракты.
В этом овоще высокое содержание бета-каротина. Этот витамин отвечает за молодость и красоту кожи и волос. Незаменимые аминокислоты и хлорофилл участвуют в кроветворении.
Регулярное употребление брокколи снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Если вы хотите максимально сохранить все полезные свойства овоща, приготовьте брокколи на пару. Диетологи считают, что именно так брокколи усваивается лучше всего.
Если вы будете есть овощ не реже трёх раз в неделю в салатах или в качестве гарнира, организм очистится и исцелится.
Стебли брокколи имеют почти такую же питательную ценность, как и кочан, поэтому не выбрасывайте их.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.