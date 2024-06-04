Сыр гораздо полезнее, чем вы думаете. Продукт содержит большое количество витаминов и минералов.
Сыры содержат большое количество белка, полноценного по аминокислотному составу. Кроме того, продукт богат кальцием и витаминами A, B и D.
Некоторые виды сыра содержат большое количество цинка. Микроэлемент играет важную роль в иммунитете, репродуктивном здоровье и обмене веществ. Вечером печень наиболее активна, а съеденный вечером сыр снабжает её витаминами A, E, D, которые помогают в работе и позволяют лучше выводить токсины из организма. Кальций полезен для здоровья зубов и костей.
Диетологи не рекомендуют злоупотреблять сыром. Специалисты разрешают употреблять не более 30 г молочного продукта в день.
Сыр в вашем рационе не повредит вам, если у вас нет проблем с сердцем, холестерина или отёков. Если у вас есть подобные проблемы со здоровьем, лучше ограничить количество сыра в своём рационе. В этом случае употребляйте продукт не чаще двух раз в неделю.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.