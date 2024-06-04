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Сыр гораздо полезнее, чем вы думаете: какова его польза для здоровья

Сыр не рекомендуется есть при отёках и проблемах с сердцем

1:16
Здоровье » Здоровье и профилактика

Сыр гораздо полезнее, чем вы думаете. Продукт содержит большое количество витаминов и минералов.

Сыр не рекомендуется есть при отёках и проблемах с сердцем
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Serbia

В чём польза сыра для здоровья

Сыры содержат большое количество белка, полноценного по аминокислотному составу. Кроме того, продукт богат кальцием и витаминами A, B и D.

Некоторые виды сыра содержат большое количество цинка. Микроэлемент играет важную роль в иммунитете, репродуктивном здоровье и обмене веществ. Вечером печень наиболее активна, а съеденный вечером сыр снабжает её витаминами A, E, D, которые помогают в работе и позволяют лучше выводить токсины из организма. Кальций полезен для здоровья зубов и костей.

Как часто можно есть сыр

Диетологи не рекомендуют злоупотреблять сыром. Специалисты разрешают употреблять не более 30 г молочного продукта в день.

Сыр в вашем рационе не повредит вам, если у вас нет проблем с сердцем, холестерина или отёков. Если у вас есть подобные проблемы со здоровьем, лучше ограничить количество сыра в своём рационе. В этом случае употребляйте продукт не чаще двух раз в неделю.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
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