Сыр гораздо полезнее, чем вы думаете: какова его польза для здоровья

Сыр не рекомендуется есть при отёках и проблемах с сердцем

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Сыр гораздо полезнее, чем вы думаете. Продукт содержит большое количество витаминов и минералов.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Serbia

В чём польза сыра для здоровья

Сыры содержат большое количество белка, полноценного по аминокислотному составу. Кроме того, продукт богат кальцием и витаминами A, B и D.

Некоторые виды сыра содержат большое количество цинка. Микроэлемент играет важную роль в иммунитете, репродуктивном здоровье и обмене веществ. Вечером печень наиболее активна, а съеденный вечером сыр снабжает её витаминами A, E, D, которые помогают в работе и позволяют лучше выводить токсины из организма. Кальций полезен для здоровья зубов и костей.

Как часто можно есть сыр

Диетологи не рекомендуют злоупотреблять сыром. Специалисты разрешают употреблять не более 30 г молочного продукта в день.

Сыр в вашем рационе не повредит вам, если у вас нет проблем с сердцем, холестерина или отёков. Если у вас есть подобные проблемы со здоровьем, лучше ограничить количество сыра в своём рационе. В этом случае употребляйте продукт не чаще двух раз в неделю.