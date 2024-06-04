В каких продуктах содержится скрытый сахар: предупреждение диетологов

Скрытые сахара содержатся в таких продуктах, о которых вы даже не подозреваете.
Он может быть натуральным или добавленным. Натуральные сахара содержатся в овощах, фруктах, ягодах, молочных продуктах. Это безопасно, потому что эти сахара содержатся в цельных продуктах. В них содержатся витамины, минералы, клетчатка, вода и другие полезные вещества.
Добавленный сахар — это сахар, добавляемый во время приготовления или переработки. Например, сироп, нектар, мёд. Сахар часто скрыт в консервах, фаст-фуде и полуфабрикатах.
Диетологи советуют не превышать 10% сахара от общего количества калорий в день. Как правило, это количество не должно превышать 9 чайных ложек сахара в день.
Это важно учитывать в отношении продуктов, в которых содержание сахара неочевидно — соков, чипсов, консервов и жевательной резинки.
Даже продукты, в которых указано, что они не содержат сахара, часто содержат просто другие виды сахаров.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.