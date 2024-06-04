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В каких продуктах содержится скрытый сахар: предупреждение диетологов

В день можно есть не больше 9 чайных ложек сахара

1:13
Здоровье » Здоровье и профилактика

Скрытые сахара содержатся в таких продуктах, о которых вы даже не подозреваете.

В день можно есть не больше 9 чайных ложек сахара
Фото: commons.wikimedia.org by Nicubunu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Что такое скрытый сахар

Он может быть натуральным или добавленным. Натуральные сахара содержатся в овощах, фруктах, ягодах, молочных продуктах. Это безопасно, потому что эти сахара содержатся в цельных продуктах. В них содержатся витамины, минералы, клетчатка, вода и другие полезные вещества.

Добавленный сахар — это сахар, добавляемый во время приготовления или переработки. Например, сироп, нектар, мёд. Сахар часто скрыт в консервах, фаст-фуде и полуфабрикатах.

Сколько сахара вы можете съедать в день

Диетологи советуют не превышать 10% сахара от общего количества калорий в день. Как правило, это количество не должно превышать 9 чайных ложек сахара в день.

Это важно учитывать в отношении продуктов, в которых содержание сахара неочевидно — соков, чипсов, консервов и жевательной резинки.

Даже продукты, в которых указано, что они не содержат сахара, часто содержат просто другие виды сахаров.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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