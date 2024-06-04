Чеснок чрезвычайно полезен для здоровья кишечника, он улучшает функционирование иммунной системы.
Овощ также помогает работе других систем организма.
Чеснок полезен для патогенной микрофлоры кишечника, так как улучшает выделение желудочного сока и секрецию ферментов. Кроме того, добавляя чеснок в свой рацион, вы улучшаете обмен веществ и предотвращаете метеоризм и спазмы в животе.
Овощ также эффективно укрепляет иммунную систему.
Диетологи рекомендуют съедать не более половины зубчика чеснока в день. Этого количества достаточно, чтобы получить все полезные вещества: витамины, микроэлементы.
Желательно употреблять чеснок в сыром виде, поскольку при приготовлении пищи значительная часть полезного состава чеснока разрушается.
Чеснок можно добавлять в салаты, супы. Этот овощ также хорошо сочетается как с овощами, так и с рыбными и мясными продуктами.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.