Улучшает микрофлору кишечника: почему ещё важно есть чеснок каждый день

Диетологи советую есть чеснок каждый день для улучшения здоровья

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Чеснок чрезвычайно полезен для здоровья кишечника, он улучшает функционирование иммунной системы.

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Овощ также помогает работе других систем организма.

Какова польза чеснока для здоровья

Чеснок полезен для патогенной микрофлоры кишечника, так как улучшает выделение желудочного сока и секрецию ферментов. Кроме того, добавляя чеснок в свой рацион, вы улучшаете обмен веществ и предотвращаете метеоризм и спазмы в животе.

Овощ также эффективно укрепляет иммунную систему.

Сколько чеснока можно съедать в день

Диетологи рекомендуют съедать не более половины зубчика чеснока в день. Этого количества достаточно, чтобы получить все полезные вещества: витамины, микроэлементы.

Желательно употреблять чеснок в сыром виде, поскольку при приготовлении пищи значительная часть полезного состава чеснока разрушается.

Чеснок можно добавлять в салаты, супы. Этот овощ также хорошо сочетается как с овощами, так и с рыбными и мясными продуктами.