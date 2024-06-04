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The Guardian: 200 человек в канадской провинции страдают от неизвестной болезни мозга

В Канаде учёному запретили расследовать случаи загадочной неврологической болезни

2:42
Здоровье

Учёному и микробиологу Майклу Култхарту из Канады запрещают исследовать необычное неврологическое заболевание, 200 случаев которого уже насчитывается в провинции Нью-Брансуик.

В Канаде учёному запретили расследовать случаи загадочной неврологической болезни
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным издания The Guardian, которое изучило электронную переписку, в провинции Нью-Брансуик (Канада) у 200 человек проявляются симптомы неизвестной болезни головного мозга.

"Все, что я скажу, это то, что мое научное мнение заключается в том, что в [Нью-Брансуике] происходит нечто реальное, что абсолютно невозможно объяснить предвзятостью или личными намерениями отдельного невролога”, — написал Майкл Култхарт.

В 2021 году служащие из здравоохранения Нью-Брансуика заявили, что более 40 жителей заболели неизвестным неврологическим заболеванием по симптоматике схожим с дегенеративным расстройством мозга — болезнью Крейтцфельдта-Якоба. У некоторых пациентов текли слюни, а другим жаловались на то, что они чувствуют как будто по их коже ползают насекомые.

Через год независимый надзорный комитет, который был создан провинцией, постановил, что этим пациентам, вероятнее всего, поставили неправильный диагноз, на самом деле у них рак и деменция.

Под сомнение была поставлена работа невролога Алиера Марреро, которому врачи региона изначально направили десятки случаев, в которых они не могли поставить точный диагноз.

В переписке, которая попала в руки журналистов The Guardian, Култхарт, возглавлявший федеральное расследование болезни, писал, что он был "по сути отрезан” от какого-либо участия в проблеме, добавив, что, как он считает, причиной этого является политика.

В переписке он также написал, что, по его мнению, "воздействие окружающей среды — или комбинация воздействий — вызывает и/или ускоряет развитие различных нейродегенеративных синдромов”, если у людей есть восприимчивость к заболеваниям, связанным с неправильным распределением белков, например, к болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Пострадавшие утверждают, что различные уровни правительства продолжают игнорировать их тяжёлое положение.

"Политики не хотят признавать, что происходит что-то серьёзное, потому что тогда им нужно это решать”, — сказала одна молодая женщина.

Сейчас она страдает от мышечного тремора, ухудшения зрения и памяти, а также плохой координации.

"Я скучаю по возможности водить машину и ощущению независимости”, — заявила она.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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