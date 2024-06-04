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В Европе зафиксировано появление клещей-монстров, которые более крупные и агрессивные, чем обычные клещи

В Европе появились клещи-монстры, которые переносят опасное заболевание

2:09
Здоровье

Почти все страны Европы столкнулись с клещами-монстрами, названными так из-за своих размеров (по сравнению с обычными) и из-за своей агрессивности. Раньше их ареалом обитания были страны Азии и Африки.

В Европе появились клещи-монстры, которые переносят опасное заболевание
Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Их главная опасность в том, что они могут быть переносчиками смертельной крымско-конголезской лихорадки. Сейчас их можно встретить в Испании, Италии, Британии, Португалии, Германии, Швеции и на Мальте. Ещё в мае эксперты из Польши предупреждали своих соотечественников о том, что эти клещи могут достичь польских границ.

Нужно ли жителям России опасаться нашествия клещей-монстров и почему они вдруг появились в Европе, рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

"Миграция клещей обусловлена, во-первых, миграцией населения, в том числе с животными. Чаще клещей переносят дикие животные, но домашние тоже играют свою роль. Во-вторых, важное значение имеет потепление и изменение климата. В любом случае клещ, кто бы его ни занёс на определённую территорию, в температуре, ниже положенной для него, жить не будет. А потепление способствует тому, что ареал насекомых постепенно расширяется в сторону стран умеренного климата. Поскольку в России тоже отмечается потепление, эти клещи, наверное, тоже со временем могут появиться и в нашей стране. Однако это процесс не быстрый. Кроме того, конго-крымская лихорадка переносится и с другими насекомыми, поэтому новой угрозы при появлении этих клещей в России не возникнет”, — сообщил он.

Вполне возможно, что эти клещи-монстры со временем станут переносчиками и других трансмиссивных болезней, но эти заболевания уже есть и развиваются своим путём. Если же на территории России появится ещё один клещ-переносчик, то особо ничего не поменяется, пишет сайт аif.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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