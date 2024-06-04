Medical Xpress: женщины с ранней менопаузой находятся в зоне риска по раку груди и яичников

Риск появления рака груди у женщин с ранней менопаузой в 2 раза выше

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщины, у которых менопауза наступила до 40 лет, имеют более высокий риск развития рака молочной железы и яичников.

Фото: unsplash.com by Эдуард Гранде is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Исследователи провели анализ медицинских записей о состоянии здоровья нескольких сотен женщин и их родственников. В результате выяснилось, что у женщин с ранней менопаузой риск развития рака молочной железы в 2 раза выше и в 4 (пограничный риск) раза выше риск развития рака яичников, пишет издание Medical Xpress.

"Женщины, у которых менопауза наступает до достижения 40 лет, должны регулярно обследоваться на рак молочной железы, особенно, если у их родственников были выявлены злокачественные опухоли", — рассказала Коррин Велт, доктор медицинских наук, руководитель отделения эндокринологии, обмена веществ и диабета Университета здравоохранения Юты в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

По мнению исследователей, врачи должны знать о результатах этого исследования, чтобы обратить особое внимание на женщин с ранней менопаузой.