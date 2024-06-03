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Семаглутид и его влияние на вкусовые предпочтения: Новое исследование

Новое средство для похудения "буквально убивает вкусовые рецепторы каждую неделю"

3:07
Здоровье

Семаглутид — популярная еженедельная инъекция, используемая при диабете и похудении — изменяет вкусовую чувствительность и реакцию мозга на сладкие вкусы у женщин с ожирением, показало новое исследование, представленное в субботу.

Новое средство для похудения "буквально убивает вкусовые рецепторы каждую неделю"
Фото: commons.wikimedia. org

Семаглутид, известный под торговыми марками Ozempic и Wegovy, стал популярным благодаря своей эффективности в снижении веса и лечении диабета. Новое исследование, представленное на ежегодном собрании Эндокринного общества в Бостоне, показало, что этот препарат может влиять на вкусовую чувствительность и вкусовое восприятие у женщин с ожирением.

Мойка Йенстерле Север из Университетского медицинского центра в Любляне, Словения, объяснила, что люди с ожирением часто воспринимают вкусы менее интенсивно и испытывают повышенное стремление к сладкой и высокоэнергетической пище.

В рамках исследования, проведенного Йенстерле Север и её коллегами, 30 женщинам с ожирением давали по 1 миллиграмму семаглутида или плацебо и наблюдали за ними в течение 16 недель.

Семаглутид, как было отмечено исследователями, снижает аппетит и уменьшает потребность в высококалорийной, соленой и острой пище. Вкусовую чувствительность измеряли с помощью полосок, содержащих различные концентрации четырех основных вкусов, а реакцию мозга участников оценивали с помощью МРТ, когда сладкий раствор капал им на язык до и после еды. Также проводилась биопсия языка для анализа генов, связанных со вкусом.

Результаты исследования показали, что у женщин, принимавших семаглутид, улучшилась вкусовая чувствительность и изменилось вкусовое восприятие, а также активность мозга в ответ на сладкие вкусы.

Однако не все пользователи Ozempic реагируют положительно на изменения вкусов. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, более 0,4% пользователей сообщили о развитии дисгевзии — состояния, при котором пища приобретает металлический, сладкий, кислый или горький вкус. Некоторые пользователи в TikTok жаловались на изменение вкусовых ощущений, заявляя, что препарат "буквально убивает вкусовые рецепторы каждую неделю".

Йенстерле Север отметила некоторые ограничения в своём исследовании, указав, что оно оценивало только специфический вкус в учебной среде, который может не отражать повседневный опыт. Она подчеркнула, что вкусовое восприятие может значительно варьироваться от человека к человеку, что ограничивает возможность обобщения результатов.

Тем не менее, исследователь надеется, что полученные данные помогут лучше понять и потенциально скорректировать вкусовые предпочтения у людей с ожирением, открывая новые пути для лечения ожирения и связанных с ним нарушений вкусового восприятия.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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