Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Львова-Белова намерена ввести подготовку детей мигрантов к русскоязычной школе
Эксперты рассказали, как правильно действовать при столкновении с диким животным
Депутат Слуцкий: саммит в Швейцарии провалился, ещё не начавшись
Как приготовить стейки из тунца на гриле
Топ популярных туристических направлений в Европе летом
Юрий Лоза раскритиковал деятельность по озеленению Москвы
Как удалить пень с участка?
Гатин: изменения в налоговом законодательстве не затронут самозанятых россиян
Прозападная оппозиция в Грузии готовится к новой борьбе
Невролог рассказала, может ли пирсинг уха помочь в борьбе с мигренью

Невролог Кислова: прокол уха не оказался эффективным методом борьбы с мигренью

1:23
Здоровье

Как утверждает невролог Елена Кислова, для лечения мигрени необходимо прибегать к проверенным препаратам, прошедшим клинические исследования, в то время как пирсинг уха не является эффективным средством борьбы с этим недугом, сообщает Газета. Ru.

Невролог Кислова: прокол уха не оказался эффективным методом борьбы с мигренью
Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Пирсинг уха дейс или дейт — это прокол уха, расположенный на ножке завитка с одной или двух сторон. Последнее время можно встретить его использование в качестве альтернативного метода лечения хронической мигрени. Эффективность этого для некоторых людей может объясняться эффектом самовнушения. Другая гипотеза — воздействие на блуждающий нерв", — пояснила врач.

Исследователи рассмотрели данный феномен и пришли к выводу, что использование пирсинга не является эффективным способом лечения мигрени или головной боли напряжения. Вместо этого найдены альтернативные методы борьбы с этими состояниями, которые доказали свою эффективность. Например, ежемесячное введение моноклональных антител, специально созданных для борьбы с причинами мигрени.

Для профилактики мигрени целесообразно использовать антиконвульсанты, препараты для контроля артериального давления или сердечного ритма. Кроме того, следует избегать траты времени на неэффективные методы, подчеркнула врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Борная кислота простимулирует образование ягод клубники
Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин Александр Голобородько получил спецприз "За выдающийся вклад в актёрскую профессию" Анжела Якубовская
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Последние материалы
Врач Теплых: человек может заставить себя не чувствовать боль
Несвоевременное продление страховки по ипотеке грозит штрафами и повышением ставки
Невролог Кислова: прокол уха не оказался эффективным методом борьбы с мигренью
Шольц не верит в рост эскалации по причине ударов немецким оружием по России
Российские фигуристы вообще не попали в обновлённый рейтинг ISU
Киеву срочно необходимо начать контрнаступление
Олеся Иванченко заверила, что Сергей Бурунов прибыл на Землю с другой планеты
В Рослесинфорге опровергли слухи о бедственном состоянии лесного фонда РФ
Известная потаскуха заявилась на детский праздник в наряде для "взрослых игр"
Водитель едущей сзади машины не соблюдает дистанцию: есть 3 способа решить проблему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников