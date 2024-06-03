Невролог рассказала, может ли пирсинг уха помочь в борьбе с мигренью

Невролог Кислова: прокол уха не оказался эффективным методом борьбы с мигренью

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как утверждает невролог Елена Кислова, для лечения мигрени необходимо прибегать к проверенным препаратам, прошедшим клинические исследования, в то время как пирсинг уха не является эффективным средством борьбы с этим недугом, сообщает Газета. Ru.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Пирсинг уха дейс или дейт — это прокол уха, расположенный на ножке завитка с одной или двух сторон. Последнее время можно встретить его использование в качестве альтернативного метода лечения хронической мигрени. Эффективность этого для некоторых людей может объясняться эффектом самовнушения. Другая гипотеза — воздействие на блуждающий нерв", — пояснила врач.

Исследователи рассмотрели данный феномен и пришли к выводу, что использование пирсинга не является эффективным способом лечения мигрени или головной боли напряжения. Вместо этого найдены альтернативные методы борьбы с этими состояниями, которые доказали свою эффективность. Например, ежемесячное введение моноклональных антител, специально созданных для борьбы с причинами мигрени.

Для профилактики мигрени целесообразно использовать антиконвульсанты, препараты для контроля артериального давления или сердечного ритма. Кроме того, следует избегать траты времени на неэффективные методы, подчеркнула врач.