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Врач предупредил об опасности употребления популярного напитка в жаркую погоду

Врач Тяжельников: в жару не рекомендуется пить кофе, крепкий чай и сладкую газировку

1:41
Здоровье

В жаркую погоду не рекомендуется пытаться утолить жажду сладкой газировкой, кофе, крепким чаем и употреблять алкоголь, по словам главного специалиста по первичной медико-санитарной Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, сообщает РИА "Новости".

Врач Тяжельников: в жару не рекомендуется пить кофе, крепкий чай и сладкую газировку
Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Содержащийся в них (газированных напитках) сахар не позволяет утолить жажду и только усиливает обезвоживание. Кроме того, вместе с напитком вы получите много лишних калорий. Не стоит слишком злоупотреблять кофе и крепким чаем, так как они обладают мочегонным действием и тоже выводят жидкость из организма вместе с ценными минералами", — объяснил специалист.

По словам Тяжельникова, употребление алкоголя в таких условиях увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что является опасным, особенно когда организм находится под дополнительным стрессом. Он также отметил, что отказ от курения следует рассмотреть, поскольку интоксикация организма при жаре становится более серьёзной.

Врач советует употреблять не менее двух с половиной литров жидкости в день и предпочтительно пить чистую воду небольшими порциями каждый час, чтобы не перегружать почки. По желанию, в воду можно добавить немного лимонного сока или мяты. Также подходит для утоления жажды травяной чай, несладкий морс, компот и вода с низким содержанием минералов, но лучше не переусердствовать с её употреблением из-за содержания соли. Важно избегать потребления холодных напитков, чтобы не подвергнуть себя риску простуды, предупредил специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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