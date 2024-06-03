Медик рассказал о том, какие серьёзные заболевания могут быть связаны с отёками рук и ног

Врач Шехян: отёки конечностей могут быть вызваны заболеваниями почек и печени

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отёки рук и ног могут указывать на наличие серьёзных заболеваний, таких как нарушения работы почек, печени, системы вен или эндокринной системы. Простое ограничение потребления воды в данной ситуации не поможет, поскольку важна квалифицированная медицинская помощь, как поделился доцент медицинского факультета Государственного университета просвещения Грант Шехян.

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По объяснению доцента, отёки конечностей могут свидетельствовать о нарушениях в органах или системах организма, ишемии или даже гипертонии. Он отметил, что восстановление водного баланса может помочь в таких случаях. Однако есть другие заболевания, которые могут вызывать отёчность и справиться с ними не так-то просто.

"Могут быть всевозможные хирургические заболевания, такие как варикозная болезнь, хроническая лимфо-венозная недостаточность, когда не справляется венозная система. Дальше почки: либо они не справляются с выведением воды, либо человек теряет слишком много белка, и у него возникают отёки уже другого происхождения, связанные с обменом веществ. Ряд эндокринных заболеваний, в частности, гипотериоз. Печень с проблемами по белку", — объяснил специалист в интервью для NEWS. ru.

Специалист выделил болезни почек, печени, а также венозной и эндокринной системы, как самые опасные. Шехян также предостерёг от попыток самолечения при таких заболеваниях и призвал обращаться к специалисту в случае их обнаружения.