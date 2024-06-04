Снижает уровень сахара в крови и борется с аллергией: чем ещё полезны грибы шиитаке

Шиитаке являются источником меди и витамина D

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот продукт по вкусу напоминает нечто среднее между шампиньонами и белыми грибами. Шиитаке активно используется не только для приготовления японских блюд.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Чем шиитаке отличаются от шампиньонов

Шиитаке обладает более сильным ароматом и глубоким, насыщенным вкусом. В то время как шампиньоны имеют более мягкий и нейтральный вкус, с легкой ореховой ноткой.

Шиитаке и шампиньоны также отличаются своим составом и питательными свойствами.

В чём польза гриба шиитаке

Грибы шиитаке содержат большое количество клетчатки, витаминов В5 и В6, витамина D и минералов: меди, селена, марганца, цинка. Они богаты незаменимым "микроэлементом красоты" медью, которая является компонентом коллагена. Кстати, шиитаке замыкают четверку самых богатых источников меди. Гриб шиитаке содержит аминокислоты и клетчатку, способные снизить уровень холестерина в крови на 45%, ускоряя его переработку и выводя лишний холестерин из организма.

Шиитаке также может снижать уровень сахара в крови при диабете и бороться с аллергией. Он благотворно влияет на функционирование практически всех систем организма. Кроме того, он содержит мощные фитонутриенты, которые могут помочь поддерживать нормальное кровяное давление.