Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Республика Марий Эл возглавила рейтинг по судебным выплатам ОСАГО
Зелёный горошек предотвращает ожирение и диабет 2 типа
"Аэрофлот" планирует запуск рейсов в Филиппины
Клубничный смузи с кокосовыми сливками: в нём всего три ингредиента
Топ идеальных соседей для можжевельника
Неделя легкой атлетики проходит в Москве
США опасаются потерять свои позиции на рынке Мексики с избранием Клаудии Шейнбаум
Какие продукты мешают сну: советы по питанию для качественного отдыха
Эксперт назвал Volkswagen Touareg одним из лучших больших кроссоверов с пробегом
Снижает уровень сахара в крови и борется с аллергией: чем ещё полезны грибы шиитаке

Шиитаке являются источником меди и витамина D

1:27
Здоровье

Этот продукт по вкусу напоминает нечто среднее между шампиньонами и белыми грибами. Шиитаке активно используется не только для приготовления японских блюд.

Шиитаке являются источником меди и витамина D
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Чем шиитаке отличаются от шампиньонов

Шиитаке обладает более сильным ароматом и глубоким, насыщенным вкусом. В то время как шампиньоны имеют более мягкий и нейтральный вкус, с легкой ореховой ноткой.

Шиитаке и шампиньоны также отличаются своим составом и питательными свойствами.

В чём польза гриба шиитаке

Грибы шиитаке содержат большое количество клетчатки, витаминов В5 и В6, витамина D и минералов: меди, селена, марганца, цинка. Они богаты незаменимым "микроэлементом красоты" медью, которая является компонентом коллагена. Кстати, шиитаке замыкают четверку самых богатых источников меди. Гриб шиитаке содержит аминокислоты и клетчатку, способные снизить уровень холестерина в крови на 45%, ускоряя его переработку и выводя лишний холестерин из организма.

Шиитаке также может снижать уровень сахара в крови при диабете и бороться с аллергией. Он благотворно влияет на функционирование практически всех систем организма. Кроме того, он содержит мощные фитонутриенты, которые могут помочь поддерживать нормальное кровяное давление.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин Александр Голобородько получил спецприз "За выдающийся вклад в актёрскую профессию" Анжела Якубовская
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Эти породы кошек с самым сложным характером: подумайте 2 раза перед тем, как их заводить
Эти породы кошек с самым сложным характером: подумайте 2 раза перед тем, как их заводить
Последние материалы
Топ идеальных соседей для можжевельника
Неделя легкой атлетики проходит в Москве
США опасаются потерять свои позиции на рынке Мексики с избранием Клаудии Шейнбаум
Какие продукты мешают сну: советы по питанию для качественного отдыха
Эксперт назвал Volkswagen Touareg одним из лучших больших кроссоверов с пробегом
Никас Сафронов предположил, что Анастасия Заворотнюк могла заразиться раком
"Победа" запустила регулярные рейсы из Ставрополя в Анталью
Эти удобрения только навредят малине
Эксперты назвали 3 породы кошек, которые равнодушны к человеку
В мае зафиксирован увеличение ипотечного кредитования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников