Снижает уровень сахара в крови и борется с аллергией: чем ещё полезны грибы шиитаке

Этот продукт по вкусу напоминает нечто среднее между шампиньонами и белыми грибами. Шиитаке активно используется не только для приготовления японских блюд.
Шиитаке обладает более сильным ароматом и глубоким, насыщенным вкусом. В то время как шампиньоны имеют более мягкий и нейтральный вкус, с легкой ореховой ноткой.
Шиитаке и шампиньоны также отличаются своим составом и питательными свойствами.
Грибы шиитаке содержат большое количество клетчатки, витаминов В5 и В6, витамина D и минералов: меди, селена, марганца, цинка. Они богаты незаменимым "микроэлементом красоты" медью, которая является компонентом коллагена. Кстати, шиитаке замыкают четверку самых богатых источников меди. Гриб шиитаке содержит аминокислоты и клетчатку, способные снизить уровень холестерина в крови на 45%, ускоряя его переработку и выводя лишний холестерин из организма.
Шиитаке также может снижать уровень сахара в крови при диабете и бороться с аллергией. Он благотворно влияет на функционирование практически всех систем организма. Кроме того, он содержит мощные фитонутриенты, которые могут помочь поддерживать нормальное кровяное давление.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?