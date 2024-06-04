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Каковы причины плохой памяти: каких витаминов не хватает организму

Ухудшение памяти возможно из-за нехватки витамина D

1:42
Здоровье

Причины ухудшения памяти могут быть напрямую связаны с повреждением головного мозга.

Ухудшение памяти возможно из-за нехватки витамина D
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что может стать причиной плохой памяти

К ним относятся такие поражения, как черепно-мозговая травма, инсульт и рак головного мозга. Ухудшение работы головного мозга может быть обусловлено заболеваниями других органов и систем.

Заболевание, характеризующееся полной или частичной потерей способности запоминать события, называется амнезией.

В каком возрасте начинаются проблемы с памятью

Чаще всего нарушения памяти и внимания наблюдаются у пожилых людей из-за естественного старения организма. После возраста 60-65 лет функциональная активность головного мозга снижается.

Пожилой человек может быть забывчивым и невнимательным, но это не всегда свидетельствует о патологии.

Что ухудшает память

Постоянные, длительные стрессы и депрессивные расстройства негативно сказываются на памяти. Из-за того, что мозг сосредотачивается на беспокоящей проблеме, человек может стать рассеянным в других сферах жизни.

Исследователи обнаружили, что тренировка мозга может быть полезна для таких групп, как люди, страдающие депрессией, и люди с болезнью Паркинсона.

Чего не хватает в организме, если плохая память

Было обнаружено, что дефицит витамина D ухудшает способность мозга планировать, обрабатывать и формировать недавние воспоминания.

В результате экспериментальной работы стало известно о связи между снижением уровня витамина D у пожилых людей и потерей памяти в результате старения.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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