Каковы причины плохой памяти: каких витаминов не хватает организму

Причины ухудшения памяти могут быть напрямую связаны с повреждением головного мозга.
К ним относятся такие поражения, как черепно-мозговая травма, инсульт и рак головного мозга. Ухудшение работы головного мозга может быть обусловлено заболеваниями других органов и систем.
Заболевание, характеризующееся полной или частичной потерей способности запоминать события, называется амнезией.
Чаще всего нарушения памяти и внимания наблюдаются у пожилых людей из-за естественного старения организма. После возраста 60-65 лет функциональная активность головного мозга снижается.
Пожилой человек может быть забывчивым и невнимательным, но это не всегда свидетельствует о патологии.
Постоянные, длительные стрессы и депрессивные расстройства негативно сказываются на памяти. Из-за того, что мозг сосредотачивается на беспокоящей проблеме, человек может стать рассеянным в других сферах жизни.
Исследователи обнаружили, что тренировка мозга может быть полезна для таких групп, как люди, страдающие депрессией, и люди с болезнью Паркинсона.
Было обнаружено, что дефицит витамина D ухудшает способность мозга планировать, обрабатывать и формировать недавние воспоминания.
В результате экспериментальной работы стало известно о связи между снижением уровня витамина D у пожилых людей и потерей памяти в результате старения.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?