Интересные факты: как вода влияет на настроение

Недостаточное употребление воды влияет на настроение

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные отмечают, что следует выпивать не менее 8 стаканов воды в день. Только тогда организм чувствует себя бодрым и передает положительные сигналы в мозг.

Фото: flickr.com by Фотография розового шербета is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как вода влияет на психическое здоровье

Вода в организме человека помогает преобразовывать пищу в энергию. Кроме того, она помогает организму усваивать питательные вещества, увлажняет кислород для дыхания, регулирует температуру тела, участвует в обмене веществ, защищает жизненно важные органы. Жидкость также смазывает суставы, выводит из организма различные шлаки и токсины.

Вода напрямую связана со скоростью обмена веществ в организме человека, и именно она стимулирует нервную систему, которая его регулирует.

Мозг, который на 80% состоит из воды, первым реагирует на обезвоживание. Для людей, которые пьют много воды, сокращение её потребления может негативно сказаться на их настроении.

Это особенно верно для связанных со сном аспектов настроения, таких как усталость и бдительность. Для людей, которые пьют мало воды, увеличение её потребления может повысить уровень энергии и удовлетворенность жизнью.

Вода повышает выносливость при физических нагрузках. Содержание воды в организме также влияет на силу и выносливость.

Вы можете быть более восприимчивы к последствиям обезвоживания, если участвуете в тренировках на выносливость или высокоинтенсивных спортивных соревнованиях.