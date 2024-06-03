Почему некоторые люди не могут пить молоко, но могут есть сыр: непереносимость лактозы может быть разной

Способность пить молоко или употреблять молочные продукты зависит от переносимости лактозы человеком.
Лактоза является основным сахаром, содержащимся в молоке, и для её переваривания требуется фермент под названием лактаза, который расщепляет лактозу на более простые сахара для усвоения.
Так почему же некоторые люди не могут переваривать молоко, но могут есть другие молочные продукты?
Некоторые люди естественным образом вырабатывают достаточное количество лактазы на протяжении всей своей жизни и могут легко переваривать лактозу.
Однако у других наблюдается снижение выработки лактазы после младенчества, что приводит к непереносимости лактозы. Непереносимость лактозы чаще встречается во взрослом возрасте и варьируется у разных людей и этнических групп.
Люди с непереносимостью лактозы могут испытывать дискомфорт в пищеварении, например, вздутие живота, газы, диарея или спазмы желудка, после употребления молочных продуктов, содержащих лактозу.
Однако, когда молоко используется для производства сыра, некоторое количество лактозы удаляется или преобразуется в процессе производства сыра.
Большинство сыров имеют более низкое содержание лактозы по сравнению с молоком. Чем дольше сыр выдерживается, тем больше лактозы расщепляется, что приводит к снижению уровня лактозы.
В результате некоторые люди с непереносимостью лактозы могут переносить определённые виды сыра, не испытывая значительных проблем с пищеварением.
Твердые сыры, такие как чеддер, швейцарский и пармезан, как правило, имеют более низкое содержание лактозы и могут лучше переноситься, чем более мягкие или свежие сыры.
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