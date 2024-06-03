Кому стоит есть рукколу и в каких случаях она принесет скорее вред, чем пользу

Руккола — полезная зелень. Однако иногда встречаются противопоказания к её употреблению.
Руккола обладает противоцинготными, мочегонными, антибактериальными и лактогенными свойствами.
Кроме того, зелень положительно влияет на обмен веществ, нормализует работу иммунной и нервной систем, понижает артериальное давление, уменьшает количество плохого холестерина в крови и повышает уровень гемоглобина.
Если у вас нет противопоказаний, можно есть рукколу каждый день в разумных количествах, чтобы получить все полезные свойства.
Диетологи не рекомендуют употреблять рукколу в больших количествах, если у вас есть заболевания почек или печени, а также колит и подагра. Дело в том, что руккола содержит большое количество щавелевой кислоты, которая повышает риск образования камней в почках.
Вы также должны быть осторожны, если принимаете препараты, разжижающие кровь. Ведь слишком большое количество витамина К может снизить их эффективность. Это связано с тем, что витамин К важен для процесса свертывания крови.
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