Кому стоит есть рукколу и в каких случаях она принесет скорее вред, чем пользу

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Рукколу нельзя есть при заболеваниях почек и печени

Здоровье

Руккола — полезная зелень. Однако иногда встречаются противопоказания к её употреблению.

Рукколу нельзя есть при заболеваниях почек и печени
Фото: creativecommons.org by Michał is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

В чём польза рукколы

Руккола обладает противоцинготными, мочегонными, антибактериальными и лактогенными свойствами.

Кроме того, зелень положительно влияет на обмен веществ, нормализует работу иммунной и нервной систем, понижает артериальное давление, уменьшает количество плохого холестерина в крови и повышает уровень гемоглобина.

Если у вас нет противопоказаний, можно есть рукколу каждый день в разумных количествах, чтобы получить все полезные свойства.

Кому нельзя есть рукколу

Диетологи не рекомендуют употреблять рукколу в больших количествах, если у вас есть заболевания почек или печени, а также колит и подагра. Дело в том, что руккола содержит большое количество щавелевой кислоты, которая повышает риск образования камней в почках.

Вы также должны быть осторожны, если принимаете препараты, разжижающие кровь. Ведь слишком большое количество витамина К может снизить их эффективность. Это связано с тем, что витамин К важен для процесса свертывания крови.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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