Учёные из Саратовского университета обнаружили, что недосып может привести к возникновению нейродегенеративных заболеваний из-за концентрации токсинов в головном мозге

Саратовские учёные считают, что нехватка сна может привести к болезни Альцгеймера

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Саратовские учёные обнаружили связь бессонницы с возможным риском развития болезни Альцгеймера.

Фото: unsplash.com by Linh Nguyen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В Саратовском госуниверситете учёные из лаборатории "Умный сон" выяснили, что когда человек спит, его мозг очищается от токсичных элементов. Это происходит в оболочках мозга во время глубоких сонных фаз, в эти фазы мозг омывается спинномозговой жидкостью.

Нехватка сна плохо влияет на концентрацию токсинов, самый опасный из которых бета-амилоид. Она скапливается в тканях головного мозга и оседает на нейронах, поэтому они перестают передавать импульсы, обостряя болезни Альцгеймера или Паркинсона, пишут Известия.

"С помощью ЭЭГ мы зафиксировали ускорение движения жидкости по лимфатическим сосудам в менингеальных оболочках мозга перед пробуждением. Этот факт даёт основания полагать, что в этот момент активно выводились токсины из головного мозга. То есть доклинические испытания новой технологии доказывают, что во время глубокой фазы сна происходит очищение головного мозга от токсинов через менингеальную оболочку, однако если привычка спать по четыре-пять часов — это норма, то со временем концентрация бета-амилоида в организме вырастет”, — говорит д.б.н., профессор, заведующая кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Оксана Семячкина-Глушковская.

Саратовские учёные планируют продолжить своё исследование, чтобы разобраться в этом процессе. Они рассчитывают, что их исследование поможет в создании новых методов профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний.