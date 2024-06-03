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Учёные из Саратовского университета обнаружили, что недосып может привести к возникновению нейродегенеративных заболеваний из-за концентрации токсинов в головном мозге

Саратовские учёные считают, что нехватка сна может привести к болезни Альцгеймера

1:55
Здоровье

Саратовские учёные обнаружили связь бессонницы с возможным риском развития болезни Альцгеймера.

Саратовские учёные считают, что нехватка сна может привести к болезни Альцгеймера
Фото: unsplash.com by Linh Nguyen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В Саратовском госуниверситете учёные из лаборатории "Умный сон" выяснили, что когда человек спит, его мозг очищается от токсичных элементов. Это происходит в оболочках мозга во время глубоких сонных фаз, в эти фазы мозг омывается спинномозговой жидкостью.

Нехватка сна плохо влияет на концентрацию токсинов, самый опасный из которых бета-амилоид. Она скапливается в тканях головного мозга и оседает на нейронах, поэтому они перестают передавать импульсы, обостряя болезни Альцгеймера или Паркинсона, пишут Известия.

"С помощью ЭЭГ мы зафиксировали ускорение движения жидкости по лимфатическим сосудам в менингеальных оболочках мозга перед пробуждением. Этот факт даёт основания полагать, что в этот момент активно выводились токсины из головного мозга. То есть доклинические испытания новой технологии доказывают, что во время глубокой фазы сна происходит очищение головного мозга от токсинов через менингеальную оболочку, однако если привычка спать по четыре-пять часов — это норма, то со временем концентрация бета-амилоида в организме вырастет”, — говорит д.б.н., профессор, заведующая кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Оксана Семячкина-Глушковская.

Саратовские учёные планируют продолжить своё исследование, чтобы разобраться в этом процессе. Они рассчитывают, что их исследование поможет в создании новых методов профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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