Роспотребнадзор назвал самые вредные пищевые привычки

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10 вредных привычек в еде

1:55
Здоровье

Эксперты проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание" рассказали, какие самые распространённые ошибки в еде.

10 вредных привычек в еде
Фото: flickr.com by Avid Hills is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Быстрый ритм.

Если жевать быстро, мозг не успевает получать сигнал о наполнении желудка, в результате происходит переедание. Поэтому жевать нужно тщательно, не торопясь.

2. Отсутствие завтрака.

Плотный завтрак снижает потребность в калориях в течение дня. Кроме того, все калории, которые съедаются в первую половину дня, тратятся в этот же день.

3. Вечернее переедание.

Переедание вечером, как правило, приводит к лишним килограммам. А процесс переваривания еды мешает полноценному сну.

4. Курение после еды.

Согласно исследованиям, 1 сигарета после еды равноценна нескольким сигаретам.

5. Нехватка воды.

В мозге центры голода и жажды расположены рядом, поэтому иногда человек думает, что он хочет есть, а на самом деле ему просто необходимо выпить воды.

6. Злоупотребление кофе.

Большинство рекомендаций называют максимальную дозу кофе — 3 чашки в день (при отсутствии противопоказаний).

7. Переедание в выходные.

Если вы переедает в выходные — вы сбиваете режим питания.

8. "Заедание" плохого настроения.

Здесь рекомендация проста — если очень хочется что-нибудь пожевать, лучший вариант — овощи и фрукты, например, яблоко, морковь или огурец.

9. Злоупотребление сахаром.

Сахар полезен лишь в умеренных дозах.

10. Еда перед экраном гаджетов.

Когда вы садитесь за стол, необходимо отключить все гаджеты и не отвлекаться.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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