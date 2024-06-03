Роспотребнадзор назвал самые вредные пищевые привычки

Эксперты проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание" рассказали, какие самые распространённые ошибки в еде.
1. Быстрый ритм.
Если жевать быстро, мозг не успевает получать сигнал о наполнении желудка, в результате происходит переедание. Поэтому жевать нужно тщательно, не торопясь.
2. Отсутствие завтрака.
Плотный завтрак снижает потребность в калориях в течение дня. Кроме того, все калории, которые съедаются в первую половину дня, тратятся в этот же день.
3. Вечернее переедание.
Переедание вечером, как правило, приводит к лишним килограммам. А процесс переваривания еды мешает полноценному сну.
4. Курение после еды.
Согласно исследованиям, 1 сигарета после еды равноценна нескольким сигаретам.
5. Нехватка воды.
В мозге центры голода и жажды расположены рядом, поэтому иногда человек думает, что он хочет есть, а на самом деле ему просто необходимо выпить воды.
6. Злоупотребление кофе.
Большинство рекомендаций называют максимальную дозу кофе — 3 чашки в день (при отсутствии противопоказаний).
7. Переедание в выходные.
Если вы переедает в выходные — вы сбиваете режим питания.
8. "Заедание" плохого настроения.
Здесь рекомендация проста — если очень хочется что-нибудь пожевать, лучший вариант — овощи и фрукты, например, яблоко, морковь или огурец.
9. Злоупотребление сахаром.
Сахар полезен лишь в умеренных дозах.
10. Еда перед экраном гаджетов.
Когда вы садитесь за стол, необходимо отключить все гаджеты и не отвлекаться.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.