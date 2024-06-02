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Бальнеотерапия для здоровья и молодости: вы об этом еще не знали

Бальнеотерапия для вашего здоровья

1:24
Здоровье

Бальнеотерапия — это метод лечения, основанный на использовании природных лечебных факторов, таких как минеральные воды, грязи, илы, соли и другие. Этот вид физиопроцедур активно применяется для улучшения здоровья, укрепления иммунитета и лечения различных заболеваний.

Бальнеологические процедуры в ФЦМН

Существует несколько видов бальнеотерапии, каждый из которых имеет свои особенности и назначение.

К примеру, гидротерапия основана на использовании минеральных вод для процедур водных процедур, таких как ванночки, души, обертывания.

Лечебные грязи и илы применяются для обертываний и аппликаций, способствуя улучшению кровообращения и общему оздоровлению организма. Солевые ванны помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и проблемах с суставами.

Однако, не стоит забывать о том, что бальнеотерапия имеет как показания, так и противопоказания.

Перед началом лечения необходима консультация специалиста, который подберет оптимальный курс процедур, исходя из индивидуальных особенностей пациента и его заболеваний.

Некоторые противопоказания к бальнеотерапии могут включать в себя острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания и т. д.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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