Почему ваша кожа стареет раньше времени и появляются морщины: 5 неочевидных причин

Причины появления морщин на лице

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

1. Злоупотребление сладостями

Избыток сахара в организме вызывает образование определенных продуктов гликирования, которые негативно влияют на коллаген и эластин.

Чем больше вы едите сладкого, тем больше ваша кожа обвисает и теряет эластичность, в результате чего появляется так называемое "сахарное лицо".

Этот процесс очень сложно (а на некоторых этапах и вовсе невозможно) повернуть вспять. Поэтому лучше выбрать профилактику и немного сократить количество обычного сахара.

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2. Меньше сна

Чем меньше времени спишь, тем хуже выглядишь — это аксиома.

На самом деле, не только мозг восстанавливается во время глубокого сна, но также и кожа.

3. Сон на животе

Самое выгодное положение для красоты и здоровья — лежа на спине.

В противном случае вы можете в конечном итоге прижаться телом к ​​подушке, что приведет к появлению морщин на коже, темным кругам или отекам вокруг глаз.

4. Не трите глаза

Вы устали и не высыпаетесь, или у вас слегка воспалились и чешутся веки, несмотря ни на что, не трите глаза.

5. Стесняетесь ли вы носить очки?

Не игнорируйте очки, даже если у них есть небольшие "плюсы" или "минусы". Они защищают зрение, а также предотвращают появление морщин в уголках глаз. Когда вы щуритесь, чтобы лучше видеть, мышцы между бровями и вокруг глаз напрягаются, разрушая естественный коллаген и вызывая морщины.