Почему ваша кожа стареет раньше времени и появляются морщины: 5 неочевидных причин

Избыток сахара в организме вызывает образование определенных продуктов гликирования, которые негативно влияют на коллаген и эластин.
Чем больше вы едите сладкого, тем больше ваша кожа обвисает и теряет эластичность, в результате чего появляется так называемое "сахарное лицо".
Этот процесс очень сложно (а на некоторых этапах и вовсе невозможно) повернуть вспять. Поэтому лучше выбрать профилактику и немного сократить количество обычного сахара.
Чем меньше времени спишь, тем хуже выглядишь — это аксиома.
На самом деле, не только мозг восстанавливается во время глубокого сна, но также и кожа.
Самое выгодное положение для красоты и здоровья — лежа на спине.
В противном случае вы можете в конечном итоге прижаться телом к подушке, что приведет к появлению морщин на коже, темным кругам или отекам вокруг глаз.
Вы устали и не высыпаетесь, или у вас слегка воспалились и чешутся веки, несмотря ни на что, не трите глаза.
Не игнорируйте очки, даже если у них есть небольшие "плюсы" или "минусы". Они защищают зрение, а также предотвращают появление морщин в уголках глаз. Когда вы щуритесь, чтобы лучше видеть, мышцы между бровями и вокруг глаз напрягаются, разрушая естественный коллаген и вызывая морщины.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.