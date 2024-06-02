Как телевизор влияет на мозг и память человека

Как улучшить память: исключите телевизор

Наш мозг с годами становится меньше. Количество нейронов головного мозга неуклонно снижается, поэтому пожилые люди хуже запоминают и усваивают информацию.

Если вы заметили у себя или близких проблемы с памятью

Процесс уменьшения нервных клеток можно замедлить: читать, интересоваться новым, учить стихи, разгадывать кроссворды и даже ходить каждый день в магазин новым маршрутом

Если смотреть телевизор долгое время, можно устать также сильно, как если бы человек выполнял любую сложную работу. Это может способствовать проявлению синдрома хронической усталости.