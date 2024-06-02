Как телевизор влияет на мозг и память человека

Наш мозг с годами становится меньше. Количество нейронов головного мозга неуклонно снижается, поэтому пожилые люди хуже запоминают и усваивают информацию.
Процесс уменьшения нервных клеток можно замедлить: читать, интересоваться новым, учить стихи, разгадывать кроссворды и даже ходить каждый день в магазин новым маршрутом
Если смотреть телевизор долгое время, можно устать также сильно, как если бы человек выполнял любую сложную работу. Это может способствовать проявлению синдрома хронической усталости.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.