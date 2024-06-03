Какая диета полезна для здоровья сосудов: мнение экспертов

Здоровье сердца во многом зависит от питания. Некоторые продукты особенно полезны для кровеносных сосудов.
Для здоровья сосудов полезно есть мясо, рыбу и яйца. Дело в том, что эти продукты содержат жирные кислоты, которые чрезвычайно полезны для сердечно-сосудистой системы.
Больше всего омега-3 содержится в жирной рыбе — лососе, тунце, скумбрии. Жирные кислоты в рационе улучшают эластичность артерий и повышают уровень хорошего холестерина.
Для здоровой работы сердечно-сосудистой системы вам необходимо добавлять в свой рацион продукты, богатые калием. Этот микроэлемент содержится в хурме, бананах, гранатах и цитрусовых.
Калий улучшает показатели крови и защищает кровеносные сосуды от образования атеросклеротических бляшек. Кроме того, полезно добавлять в свой рацион листовые овощи. Например, листья салата, шпинат, рукколу, кинзу, щавель.
Они богаты магнием, который обогащает кровь кислородом, нормализует кровяное давление и предотвращает образование тромбов.
Для здоровья сердечно-сосудистой системы также полезны любые виды капусты и орехи — арахис, фундук, кешью, фисташки, орехи пекан, кедровые орехи.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.