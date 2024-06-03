Какая диета полезна для здоровья сосудов: мнение экспертов

Для сосудов нужна диета, богатая калием, магнием и омега-3

Здоровье сердца во многом зависит от питания. Некоторые продукты особенно полезны для кровеносных сосудов.

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Какая диета положительно влияет на кровеносные сосуды

Для здоровья сосудов полезно есть мясо, рыбу и яйца. Дело в том, что эти продукты содержат жирные кислоты, которые чрезвычайно полезны для сердечно-сосудистой системы.

Больше всего омега-3 содержится в жирной рыбе — лососе, тунце, скумбрии. Жирные кислоты в рационе улучшают эластичность артерий и повышают уровень хорошего холестерина.

Какие продукты особенно полезны для вашего сердца

Для здоровой работы сердечно-сосудистой системы вам необходимо добавлять в свой рацион продукты, богатые калием. Этот микроэлемент содержится в хурме, бананах, гранатах и цитрусовых.

Калий улучшает показатели крови и защищает кровеносные сосуды от образования атеросклеротических бляшек. Кроме того, полезно добавлять в свой рацион листовые овощи. Например, листья салата, шпинат, рукколу, кинзу, щавель.

Они богаты магнием, который обогащает кровь кислородом, нормализует кровяное давление и предотвращает образование тромбов.

Для здоровья сердечно-сосудистой системы также полезны любые виды капусты и орехи — арахис, фундук, кешью, фисташки, орехи пекан, кедровые орехи.