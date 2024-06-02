Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять привычек в уходе за собой, которые могут испортить кожу
В квартире Алексея Воробьёва обнаружили огромный флаг США на стене
Ежегодно в галактике Млечный Путь исчезает примерно две звезды
Дизайнер: как правильно выбрать цвет полотенец для ванной
Российский блогер раскрывает способы гигиены в Таджикистане
Кинологи назвали самую умную породу собак
Как предотвратить перегрев двигателя: советы экспертов
Грузия отложила обязательную страховку для туристов до 2026 года
Вот как утилизировать скошенную траву
Почему скапливается жир в области живота: диетологи назвали основные причины

Чтобы избавиться от жира на животе, нужно наладить питание

1:27
Здоровье » Красота

Жир внизу живота часто беспокоит многих девушек. Это может быть связано с неправильным питанием.

Почему скапливается жир внизу живота

Жир может скапливаться в нижней части живота по разным причинам. Это может быть нормой или генетической предрасположенностью.

Также это может быть связано с малоподвижным образом жизни, низкой физической активностью и неправильным питанием.

Как избавиться от жира на животе с помощью правильного питания

Прежде всего, важно достаточно двигаться. Это может быть любая физическая активность — ходьба, бег, йога, стретчинг, езда на велосипеде, тренажёрный зал. Добавляйте в свой рацион разные виды белка: мясо, рыбу, бобовые, молочные продукты, орехи, куриные яйца, морепродукты. Также полезно добавить зеленую гречку, булгур, нут, коричневый рис, киноа, чечевицу.

Из клетчатки — выбирайте свежие фрукты, овощи и ягоды. Например, болгарский перец, помидоры, огурцы, апельсины, черника, грейпфрут.

Избегайте или сократите потребление сладостей. Это газированные напитки, джемы, конфеты, печенье, консервы, чипсы, соусы. Сладости можно заменить сухофруктами, орехами, фруктами и ягодами.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Последние материалы
Ежегодно в галактике Млечный Путь исчезает примерно две звезды
Дизайнер: как правильно выбрать цвет полотенец для ванной
Российский блогер раскрывает способы гигиены в Таджикистане
Кинологи назвали самую умную породу собак
Как предотвратить перегрев двигателя: советы экспертов
Грузия отложила обязательную страховку для туристов до 2026 года
Чтобы избавиться от жира на животе, нужно наладить питание
Вот как утилизировать скошенную траву
Тренер объяснил, чем сквош отличается от тенниса
Наташа Королёва рассказала о стремительном начале отношений с Сергеем Глушко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников