Почему скапливается жир в области живота: диетологи назвали основные причины

Чтобы избавиться от жира на животе, нужно наладить питание

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Жир внизу живота часто беспокоит многих девушек. Это может быть связано с неправильным питанием.

Почему скапливается жир внизу живота

Жир может скапливаться в нижней части живота по разным причинам. Это может быть нормой или генетической предрасположенностью.

Также это может быть связано с малоподвижным образом жизни, низкой физической активностью и неправильным питанием.

Как избавиться от жира на животе с помощью правильного питания

Прежде всего, важно достаточно двигаться. Это может быть любая физическая активность — ходьба, бег, йога, стретчинг, езда на велосипеде, тренажёрный зал. Добавляйте в свой рацион разные виды белка: мясо, рыбу, бобовые, молочные продукты, орехи, куриные яйца, морепродукты. Также полезно добавить зеленую гречку, булгур, нут, коричневый рис, киноа, чечевицу.

Из клетчатки — выбирайте свежие фрукты, овощи и ягоды. Например, болгарский перец, помидоры, огурцы, апельсины, черника, грейпфрут.

Избегайте или сократите потребление сладостей. Это газированные напитки, джемы, конфеты, печенье, консервы, чипсы, соусы. Сладости можно заменить сухофруктами, орехами, фруктами и ягодами.