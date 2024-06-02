Золотой час: ученые пытаются замедлить человеческое тело, чтобы спасти солдат

Учёные ищут способы замедлить биологические процессы в организме человека, чтобы спасти жизни солдат на поле боя. Нахождение на линии фронта может быть очень опасным, а получение ранений делает ситуацию ещё более сложной.
Если солдат не получает должного лечения, то даже незначительные на первый взгляд повреждения могут привести к серьёзным последствиям и даже смерти из-за отсроченного начала лечения.
Именно поэтому Министерство обороны США запустило программу биостазирования. Её цель — найти способы замедлить биологические процессы в организме человека. Чем больше времени у медицинских работников на оказание первой помощи, тем больше шансов на выживание у пациента. Это дополнительное время настолько ценно, что в медицине его называют "золотым часом".
Поскольку транспортировка между полем боя и ближайшей базой обычно занимает много времени, каждая минута может спасти жизнь солдатам или уменьшить последствия их травм. Таким образом, программа биостазирования может уменьшить скорость ухудшения состояния при ранениях, компенсируя задержку в транспортировке.
По словам директора программы Тристана МакКлюра-Бегли, первоначальная цель — снизить скорость клеток в месте повреждения. Позже исследователи попытаются снизить биологические процессы во всём организме. Таким образом, можно будет снабжать солдат дозами препарата, который увеличит шансы на выживание.
Это решение может использоваться и при чрезвычайных ситуациях и в спорте. В таких случаях жертве не грозит настолько смертельная опасность, как на поле боя, но снизить ущерб и сократит время восстановления. Если всё пойдёт по плану, то может быть найден способ уменьшения количества погибших на войне и времени восстановления для любого вида травм.
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