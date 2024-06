Золотой час: ученые пытаются замедлить человеческое тело, чтобы спасти солдат

Учёные ищут способы замедлить биологические процессы в организме человека, чтобы спасти жизни солдат на поле боя. Нахождение на линии фронта может быть очень опасным, а получение ранений делает ситуацию ещё более сложной.

Фото: Cover Fire by Морские пехотинцы is licensed under public domain