Папаин: Что это такое и какую пользу он приносит для организма?

Узнаем о полезных свойствах папаина

Существует множество пищевых добавок, минералов, витаминов и ферментов, которые поддерживают здоровье и красоту нашего тела. Один из них — папаин.

Что такое папаин? Доктор Лисенкова

Российский врач Ольга Лысенкова объяснила, что это такое и чем оно для нас полезно.

Как рассказала Ольга Лысенкова, папаин — мощный пищеварительный фермент, содержащийся в плодах и листьях папайи.

Данный фермент принимает непосредственное участие в процессе расщепления белка. Папаин имеет свойства, аналогичные пепсину, продукту распада пищи, вырабатываемому слизистой оболочкой желудка.

По словам Ольги Лысенковой, этот фермент обладает множеством полезных свойств и помогает нормализовать вес.

Ферменты ускоряют обмен веществ и способствуют более эффективному сжиганию жировых отложений.