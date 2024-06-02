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Папаин: Что это такое и какую пользу он приносит для организма?

Узнаем о полезных свойствах папаина

Здоровье

Существует множество пищевых добавок, минералов, витаминов и ферментов, которые поддерживают здоровье и красоту нашего тела. Один из них — папаин.

Что такое папаин? Доктор Лисенкова

Российский врач Ольга Лысенкова объяснила, что это такое и чем оно для нас полезно.

Как рассказала Ольга Лысенкова, папаин — мощный пищеварительный фермент, содержащийся в плодах и листьях папайи.

Данный фермент принимает непосредственное участие в процессе расщепления белка. Папаин имеет свойства, аналогичные пепсину, продукту распада пищи, вырабатываемому слизистой оболочкой желудка.

По словам Ольги Лысенковой, этот фермент обладает множеством полезных свойств и помогает нормализовать вес.

Ферменты ускоряют обмен веществ и способствуют более эффективному сжиганию жировых отложений.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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