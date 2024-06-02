Папаин: Что это такое и какую пользу он приносит для организма?

Существует множество пищевых добавок, минералов, витаминов и ферментов, которые поддерживают здоровье и красоту нашего тела. Один из них — папаин.
Российский врач Ольга Лысенкова объяснила, что это такое и чем оно для нас полезно.
Как рассказала Ольга Лысенкова, папаин — мощный пищеварительный фермент, содержащийся в плодах и листьях папайи.
Данный фермент принимает непосредственное участие в процессе расщепления белка. Папаин имеет свойства, аналогичные пепсину, продукту распада пищи, вырабатываемому слизистой оболочкой желудка.
По словам Ольги Лысенковой, этот фермент обладает множеством полезных свойств и помогает нормализовать вес.
Ферменты ускоряют обмен веществ и способствуют более эффективному сжиганию жировых отложений.
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