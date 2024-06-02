Эксперт напомнил, как избежать отравлений летом

Как избежать отравления летом: советы

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пищевое отравление — болезнь, о которой знает большинство людей.

Симптомы пищевого отравления

Симптомы желудочно-кишечных заболеваний причиняют значительный дискомфорт и нарушают нормальный ритм жизни.

Об основных причинах летних отравлений и методах профилактики телеканалу ОНТ рассказала заведующая 1-м гастроэнтерологическим отделением 10-й Минской городской клинической больницы Ольга Панес.

По ее мнению, не стоит думать, что можно просто протирать овощи и фрукты об одежду перед едой.

Все овощи и фрукты следует тщательно мыть горячей проточной водой с мылом, даже если они выращены на вашей собственной грядке.

Ольга Панес добавила, что кисломолочные продукты и яйца также нуждаются в правильной термической обработке.