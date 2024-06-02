Эксперт напомнил, как избежать отравлений летом

Пищевое отравление — болезнь, о которой знает большинство людей.
Симптомы желудочно-кишечных заболеваний причиняют значительный дискомфорт и нарушают нормальный ритм жизни.
Об основных причинах летних отравлений и методах профилактики телеканалу ОНТ рассказала заведующая 1-м гастроэнтерологическим отделением 10-й Минской городской клинической больницы Ольга Панес.
По ее мнению, не стоит думать, что можно просто протирать овощи и фрукты об одежду перед едой.
Все овощи и фрукты следует тщательно мыть горячей проточной водой с мылом, даже если они выращены на вашей собственной грядке.
Ольга Панес добавила, что кисломолочные продукты и яйца также нуждаются в правильной термической обработке.
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