Эксперт объясняет, почему образуются бородавки и как от них избавиться.

Почему появляются бородавки?

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский микрохирург Руслан Масгутов объяснил, почему появляются бородавки.

Как избавиться от папиллом и бородавок за сутки? НИКАК!

По словам Руслана Масгутова, бородавки возникают из-за присутствия в организме вируса папилломы человека (ВПЧ).

"Так что, если вы обнаружили у себя бородавку, это может свидетельствовать о том, что ваш иммунитет ослаблен и вирус проник в организм", — отметил Руслан Масгутов.

Чаще всего для укрепления рекомендуют применять системные препараты в виде таблеток, капель и свечей, которые укрепляют всю иммунную систему естественным путем через диету, сон и налаживание иммунитета, добавил Руслан Масгутов.