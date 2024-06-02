Эксперт  объясняет, почему образуются бородавки и как от них избавиться.

Российский микрохирург Руслан Масгутов объяснил, почему появляются бородавки.
По словам Руслана Масгутова, бородавки возникают из-за присутствия в организме вируса папилломы человека (ВПЧ).
"Так что, если вы обнаружили у себя бородавку, это может свидетельствовать о том, что ваш иммунитет ослаблен и вирус проник в организм", — отметил Руслан Масгутов.
Чаще всего для укрепления рекомендуют применять системные препараты в виде таблеток, капель и свечей, которые укрепляют всю иммунную систему естественным путем через диету, сон и налаживание иммунитета, добавил Руслан Масгутов.
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