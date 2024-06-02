Какие меры важны, если пищевое отравление произошло в домашних условиях?

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Спешим на помощь: что делать, если вы отравились?

1:19
Здоровье

На вопрос портала sb.by российский фармацевт Екатерина Ярцева ответила так: "Первоначальные симптомы — это боль в животе, тошнота и слабость".

Симптомы пищевого отравления

Позже могут возникнуть рвота, диарея и высокая температура. Симптомы также могут включать головную и мышечную боль.

"При возникновении таких симптомов следует проанализировать, что вы ели за последние 24 часа", — указывает Екатерина Ярцева.

Что необходимо предпринять при симптомах отравления:

  1. Обратиться за специализированной помощью.
  2. Восстановите водно-солевой баланс. Наряду с рвотой и диареей организм теряет большое количество жидкости и важных микроэлементов.
  3. Адсорбент для приема внутрь. Чтобы вывести токсины из организма в домашних условиях, необходимо принимать адсорбенты.
  4. Принимайте антибиотики по назначению врача.
  5. Остановите диарею и рвоту с помощью специальных препаратов (лоперамид).
  6. Принимайте пробиотики. Как только состояние нормализуется, рекомендуется пройти курс пробиотиков для восстановления кишечной флоры.

Не во всех случаях необходимо останавливать этот естественный процесс очищения организма от токсинов.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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