Советы врача: как легче переносить жару дома и в помещении

Жаркая обстановка на улице и дома, палящее солнце и повышенная влажность не улучшают здоровье. Длительное пребывание на солнце может иметь разрушительные последствия, которые особенно вредны для людей с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов.
Российский кардиолог Анна Кореневич объясняет, как избежать инфарктов в жару.
По словам Анны Кореневич, в жаркую погоду люди теряют много воды и кровь густеет.
Это увеличивает риск образования тромбов, которые могут привести к сердечному приступу или инсульту.
"Человек не приспособлен к жаре и хорошо переносит прохладу", — добавил кардиолог.
Поэтому такая погода может быть очень стрессовой для многих людей и может иметь негативные последствия для здоровья. Нам нужно быть очень осторожными с жарой.
Поэтому рекомендуется пить достаточно чистой воды, всегда защищать голову от прямых солнечных лучей и по возможности пытаться охладить помещение.
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