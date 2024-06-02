Советы врача: как легче переносить жару дома и в помещении

Как перенести жару?

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жаркая обстановка на улице и дома, палящее солнце и повышенная влажность не улучшают здоровье. Длительное пребывание на солнце может иметь разрушительные последствия, которые особенно вредны для людей с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов.

Как перенести жару

Российский кардиолог Анна Кореневич объясняет, как избежать инфарктов в жару.

По словам Анны Кореневич, в жаркую погоду люди теряют много воды и кровь густеет.

Это увеличивает риск образования тромбов, которые могут привести к сердечному приступу или инсульту.

"Человек не приспособлен к жаре и хорошо переносит прохладу", — добавил кардиолог.

Поэтому такая погода может быть очень стрессовой для многих людей и может иметь негативные последствия для здоровья. Нам нужно быть очень осторожными с жарой.

Поэтому рекомендуется пить достаточно чистой воды, всегда защищать голову от прямых солнечных лучей и по возможности пытаться охладить помещение.