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Советы врача: как легче переносить жару дома и в помещении

Как перенести жару?

1:02
Здоровье

Жаркая обстановка на улице и дома, палящее солнце и повышенная влажность не улучшают здоровье. Длительное пребывание на солнце может иметь разрушительные последствия, которые особенно вредны для людей с заболеваниями сердца и кровеносных сосудов.

Как перенести жару

Российский кардиолог Анна Кореневич объясняет, как избежать инфарктов в жару.

По словам Анны Кореневич, в жаркую погоду люди теряют много воды и кровь густеет.

Это увеличивает риск образования тромбов, которые могут привести к сердечному приступу или инсульту.

"Человек не приспособлен к жаре и хорошо переносит прохладу", — добавил кардиолог.

Поэтому такая погода может быть очень стрессовой для многих людей и может иметь негативные последствия для здоровья. Нам нужно быть очень осторожными с жарой. 

Поэтому рекомендуется пить достаточно чистой воды, всегда защищать голову от прямых солнечных лучей и по возможности пытаться охладить помещение.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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