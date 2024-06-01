В НМИЦ травматологии и ортопедии имени Г. А. Илизарова прооперировали мужчину с болезнью Бехтерева и повреждениями шейного отдела позвоночника

В Кургане спасли жизнь пациенту с болезнью Бехтерева и повреждениями позвоночника

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии имени Г. А. Илизарова вместе с коллегами из Центра медицины катастроф оказали помощь пациенту с болезнью Бехтерева и травмой позвоночника.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Упав с высоты, 56-летний мужчина повредил шейный отдел позвоночника. Ситуация осложнялась тем, что у него была диагностирована болезнь Бехтерева. Через неделю у него полностью пропала подвижность в ногах, и появилась слабость в руках. Его решилиа отправить в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Г. А. Илизарова.

Из-за противопоказаний мужчину нельзя было перевозить при помощи санавиации. До клиники, которая располагалась в 1700 км добирались сначала на автомобиле, потом на поезде, и затем на реанимобиле Центра медицины катастроф.

Мужчину прооперировала бригада хирургов: руководитель Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Алексей Евсюков и нейрохирург Алексей Волынский.

"На момент поступления у пациента был грубый неврологический дефицит. Вследствие падения произошёл двусторонний сцепленный осложнённый переломовывих шейного позвонка на фоне болезни Бехтерева”, — подчеркнул нейрохирург Алексей Волынский.

Болезнь Бехтерева потребовала от врачей особого подхода к проведению операции и лечения мужчины.

"Сложность операции заключалась в изменениях позвоночника: сращение позвонков, изменения позвонков и дисков, снижение подвижности, и, как следствие — деформация позвоночника. Это влечет за собой сложности в укладке пациента на операционном столе и проведении наркоза, высокий риск развития неврологических осложнений”, — рассказала заведующая отделением клиники Оксана Прудникова.

Несмотря на все трудности, хирурги блестяще провели операцию. У пациента улучшилась чувствительность и подвижность рук и ног. В настоящее время он проходит нейрореабилитацию.