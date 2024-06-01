Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SPF: в какой косметике он необходим
Назван топ русофобских стран
Женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS проведут в Геленджике
Опасности летнего сезона для организма
В "Норникеле" оценили влияние новых западных санкций
В России сертифицирован дизельный внедорожник BAIC BJ40
Фигурист Пётр Чернышев произнёс речь после похорон Заворотнюк
Простой рецепт огуречно-мятного мороженого
The Conversation: застенчивость легко спутать с социальной тревожностью
В НМИЦ травматологии и ортопедии имени Г. А. Илизарова прооперировали мужчину с болезнью Бехтерева и повреждениями шейного отдела позвоночника

В Кургане спасли жизнь пациенту с болезнью Бехтерева и повреждениями позвоночника

2:08
Здоровье

Специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии имени Г. А. Илизарова вместе с коллегами из Центра медицины катастроф оказали помощь пациенту с болезнью Бехтерева и травмой позвоночника.

В Кургане спасли жизнь пациенту с болезнью Бехтерева и повреждениями позвоночника
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Упав с высоты, 56-летний мужчина повредил шейный отдел позвоночника. Ситуация осложнялась тем, что у него была диагностирована болезнь Бехтерева. Через неделю у него полностью пропала подвижность в ногах, и появилась слабость в руках. Его решилиа отправить в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Г. А. Илизарова.

Из-за противопоказаний мужчину нельзя было перевозить при помощи санавиации. До клиники, которая располагалась в 1700 км добирались сначала на автомобиле, потом на поезде, и затем на реанимобиле Центра медицины катастроф.

Мужчину прооперировала бригада хирургов: руководитель Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Алексей Евсюков и нейрохирург Алексей Волынский.

"На момент поступления у пациента был грубый неврологический дефицит. Вследствие падения произошёл двусторонний сцепленный осложнённый переломовывих шейного позвонка на фоне болезни Бехтерева”, — подчеркнул нейрохирург Алексей Волынский.

Болезнь Бехтерева потребовала от врачей особого подхода к проведению операции и лечения мужчины.

"Сложность операции заключалась в изменениях позвоночника: сращение позвонков, изменения позвонков и дисков, снижение подвижности, и, как следствие — деформация позвоночника. Это влечет за собой сложности в укладке пациента на операционном столе и проведении наркоза, высокий риск развития неврологических осложнений”, — рассказала заведующая отделением клиники Оксана Прудникова.

Несмотря на все трудности, хирурги блестяще провели операцию. У пациента улучшилась чувствительность и подвижность рук и ног. В настоящее время он проходит нейрореабилитацию.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бесаев Роман
Проводит диагностику и лечение головных болей, головокружений, невралгий, неврозов, остеохондроза, склероза, эпилепсии, межпозвоночных грыж, атеросклероза, вегето-сосудистой дистонии и других заболеваний нервной системы
Специалист Алпаидзе Георгий
Врач вертебролог
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Последние материалы
В "Норникеле" оценили влияние новых западных санкций
В России сертифицирован дизельный внедорожник BAIC BJ40
Фигурист Пётр Чернышев произнёс речь после похорон Заворотнюк
Простой рецепт огуречно-мятного мороженого
The Conversation: застенчивость легко спутать с социальной тревожностью
В Приморском крае школа обрушилась перед ЕГЭ
Кинологи объяснили, почему собаки боятся лестниц
Татьяна Навка заявила, что вера Анастасии Заворотнюк в хорошее останется с народом
Экс-массажист "Спартака" рассказал о работе с Анчелотти в кризисный период
Йогуртово-лимонный пирог с глазурью: десерт к чаю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников