Роспотребнадзор: за 2023 год в России вирусный гепатит С диагностировали у 1393 человек

В России увеличилось число случаев диагностирования вирусного гепатита С

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году" говорится о росте заболеваемости вирусным гепатитом С на 26% в 2023 году.

Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain

В прошлом году это заболевание диагностировали у 1393 человек. Это меньше среднегодового показателя заболеваемости, но больше, чем в 2022 году. А у детей до 17 лет заболеваемость наоборот упала на 23,5% по сравнению с 2022-м.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за последние 4 года появилась тенденция к росту, потому что в 2020–2021 годах наблюдалось снижение случаев заболевания из-за ковидных ограничений.