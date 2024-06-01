Роспотребнадзор: за 2023 год в России вирусный гепатит С диагностировали у 1393 человек

В Государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году" говорится о росте заболеваемости вирусным гепатитом С на 26% в 2023 году.
В прошлом году это заболевание диагностировали у 1393 человек. Это меньше среднегодового показателя заболеваемости, но больше, чем в 2022 году. А у детей до 17 лет заболеваемость наоборот упала на 23,5% по сравнению с 2022-м.
В Роспотребнадзоре сообщили, что за последние 4 года появилась тенденция к росту, потому что в 2020–2021 годах наблюдалось снижение случаев заболевания из-за ковидных ограничений.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.