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Учёные обнаружили при помощи МРТ в мозге человека нейронные сети, отвечающие за появление симптомов шизофрении

Учёные планируют с помощью МРТ диагностировать шизофрению

2:25
Здоровье

Учёные из Балтийского федерального университета имени И. Канта в сотрудничестве с коллегами из Медицинского университета Пловдива в Болгарии выяснили, что в мозге человека существуют нейронные сети, отвечающие за появление симптомов паранойи.

Учёные планируют с помощью МРТ диагностировать шизофрению
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это открытие позволит более точно диагностировать подобные заболевания, так как сейчас это делается при помощи опросников и результаты могут быть не всегда точными.

Было проведено функциональное МРТ-исследование с участием 60 пациентов, у которых был поставлен диагноз большое депрессивное расстройство и шизофрения. Во время исследования им был предложен специально разработанный тест. В это же самое время происходило отслеживание активности мозга.

"Мы можем видеть различия между мозгом больного и здорового человека. Мы нашли маркеры нейронной активности, связанные с депрессией и паранойей. Это нейронные сети, то есть взаимодействия между различными зонами мозга. Наш коллектив сначала через МРТ вытаскивает сигнал из каждой зоны, а затем мы с помощью математической обработки устанавливаем связи между ними. И по этим характеристикам находим отличия между разными группами пациентов”, — пояснил научный сотрудник БФУ Семён Куркин.

Учёные планируют продолжить свои исследования, чтобы в дальнейшем найти причины нарушений и расширить список психических расстройств, которые можно было бы обнаружить при помощи МРТ.

"Для научных исследований ценность этого открытия несомненна. Сейчас очень активно изучается, какие структуры изменяются в головном мозге при психических нарушениях”, — поделилась своим мнением генеральный директор Научного центра персонализированной психиатрии Надежда Соловьёва.

Клинический психолог Владимир Куприн считает, что подобные открытия должны обязательно соответствовать критериям научности и иметь под собой доказательную базу.

А врач-психиатр, доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии МИП Инна Марголина рассказала, что нужно провести целый ряд исследований, прежде чем внедрять разработанный метод на практике. При этом, по её мнению, технология не сможет заменить врача, пишет издание Известия.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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