Эксперт Байрамова рассказала, что происходит с человеком после отказа от курения

Отказаться от такой вредной привычки как курение очень сложно. Однако организм "вздохнет", если вы все же "соберете волю в кулак" и бросите сигареты. Врач антивозрастной медицины, дерматолог, косметолог Сабина Байрамова рассказала, что происходит с организмом человека после отказа от курения.
Она сообщила, что первым делом снижается количество угарного газа в крови и увеличивается количество кислорода. Это влияет на улучшение доставки кислорода в ткани.
Также после отказа от курения снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, происходит повышение иммунитета и нормализация работы пищеварительной системы.
Важно, что после отказа от этой вредной привычки улучшается состояние кожи.
"Пропадает темный цвет лица, привычный для курильщиков и кожа становится приятной на вид", — цитирует врача "СЭ".
Кроме того, улучшается работа дыхательной системы, так как происходит очищение легких, и уменьшаются спазмы в бронхах, вызывающие кашель.
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