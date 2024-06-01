Эксперт Байрамова рассказала, что происходит с человеком после отказа от курения

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Эксперт Байрамова: после отказа от курения улучшается состояние кожи

1:07
Здоровье

Отказаться от такой вредной привычки как курение очень сложно. Однако организм "вздохнет", если вы все же "соберете волю в кулак" и бросите сигареты. Врач антивозрастной медицины, дерматолог, косметолог Сабина Байрамова рассказала, что происходит с организмом человека после отказа от курения.

Эксперт Байрамова: после отказа от курения улучшается состояние кожи
Фото: 500px.com by Lindsay Fox is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Она сообщила, что первым делом снижается количество угарного газа в крови и увеличивается количество кислорода. Это влияет на улучшение доставки кислорода в ткани.

Также после отказа от курения снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, происходит повышение иммунитета и нормализация работы пищеварительной системы.

Важно, что после отказа от этой вредной привычки улучшается состояние кожи.

"Пропадает темный цвет лица, привычный для курильщиков и кожа становится приятной на вид", — цитирует врача "СЭ".

Кроме того, улучшается работа дыхательной системы, так как происходит очищение легких, и уменьшаются спазмы в бронхах, вызывающие кашель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гришин Максим
Врач психиатр-нарколог
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
Специалист Поплевченков Константин
Главный врач, психиатр-нарколог
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