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Психологи придумывают всё новые способы быстро засыпания

Лайфхак для тех, кто не спит: прочитайте эту статью и усните

Здоровье

Саймон Уолтер, британский врач, рассказал о необычном способе, который может помочь справиться с бессонницей. Он назвал этот метод "когнитивным перетасовыванием".

Лайфхак для тех, кто не спит: прочитайте эту статью и усните
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Суть метода заключается в том, чтобы перестраивать или реорганизовывать свои мысли, словно перетасовывая колоду карт. Для этого нужно просто думать о случайных словах, не связанных между собой. Например, можно представить себе "быка", "ветку" и "сэндвич". Затем нужно повторять эти слова в голове до тех пор, пока не наступит сон.

По словам медика, этот способ не нагружает мозг и имитирует "микросны", которые человек испытывает в процессе засыпания.

Ранее психолог Александр Петрищев также поделился простыми способами, которые помогут выспаться. Он посоветовал заменить использование телефонов на чтение книг, общение с друзьями и близкими, принятие горячей ванны с благовониями или медитации. Также важно отказаться от ужина за три часа до сна и проветрить комнату.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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