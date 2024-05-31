Психологи придумывают всё новые способы быстро засыпания

Саймон Уолтер, британский врач, рассказал о необычном способе, который может помочь справиться с бессонницей. Он назвал этот метод "когнитивным перетасовыванием".
Суть метода заключается в том, чтобы перестраивать или реорганизовывать свои мысли, словно перетасовывая колоду карт. Для этого нужно просто думать о случайных словах, не связанных между собой. Например, можно представить себе "быка", "ветку" и "сэндвич". Затем нужно повторять эти слова в голове до тех пор, пока не наступит сон.
По словам медика, этот способ не нагружает мозг и имитирует "микросны", которые человек испытывает в процессе засыпания.
Ранее психолог Александр Петрищев также поделился простыми способами, которые помогут выспаться. Он посоветовал заменить использование телефонов на чтение книг, общение с друзьями и близкими, принятие горячей ванны с благовониями или медитации. Также важно отказаться от ужина за три часа до сна и проветрить комнату.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.