Психологи придумывают всё новые способы быстро засыпания

Лайфхак для тех, кто не спит: прочитайте эту статью и усните

Саймон Уолтер, британский врач, рассказал о необычном способе, который может помочь справиться с бессонницей. Он назвал этот метод "когнитивным перетасовыванием".

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Суть метода заключается в том, чтобы перестраивать или реорганизовывать свои мысли, словно перетасовывая колоду карт. Для этого нужно просто думать о случайных словах, не связанных между собой. Например, можно представить себе "быка", "ветку" и "сэндвич". Затем нужно повторять эти слова в голове до тех пор, пока не наступит сон.

По словам медика, этот способ не нагружает мозг и имитирует "микросны", которые человек испытывает в процессе засыпания.

Ранее психолог Александр Петрищев также поделился простыми способами, которые помогут выспаться. Он посоветовал заменить использование телефонов на чтение книг, общение с друзьями и близкими, принятие горячей ванны с благовониями или медитации. Также важно отказаться от ужина за три часа до сна и проветрить комнату.